    • 6 de noviembre de 2026 - 14:39

    Vecinos de Ullum, sin luz desde la madrugada: reclaman una solución definitiva a los cortes por viento

    Habitantes del barrio Feres, en el callejón Pedro Moreno, aseguran que un transformador quemado y con contactos defectuosos los deja a oscuras cada vez que soplan ráfagas.

    Ullum.

    Ullum.

    Foto:

    Vecinos del barrio Feres, en el callejón Pedro Moreno de Ullum, se quedaron sin energía eléctrica desde la madrugada de este viernes. Aseguran que no es un hecho aislado: cada vez que hay viento se repite el corte.

    Leé además

    Se viene la edición Nº 25 del Festival de Amistad y Sabores, de la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

    Pocito: Bodas de Plata del festival escolar realizado por docentes y padres para afrontar gastos de la escuela

    Por Fabiana Juarez
    Valle Fértil recibió 310 computadoras y nuevas herramientas de capacitación y autoempleo durante una jornada encabezada por Marcelo Orrego.

    Valle Fértil: Orrego entregó más de 300 computadoras y llevó servicios y capacitaciones a Villa San Agustín

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según relataron, el origen del problema es un transformador quemado, con los contactos “falseados”, que ante cualquier ráfaga deja sin servicio a toda la zona. Los vecinos afirmaron que ya realizaron los reclamos correspondientes y que les informaron que hoy se solucionaría la falla.

    Sin embargo, advierten que la reparación puntual no alcanza. Cuentan que la situación es recurrente y no de ahora, y que cada episodio de viento termina en un nuevo apagón. Por eso piden una solución que perdure y no un arreglo transitorio.

    Las ráfagas comenzaron con fuerza en la madrugada de este viernes, tal como estaba pronosticado, y se extenderán hasta la tarde-noche. Por eso temen que los cortes puedan repetirse durante la jornada, incluso después de la reparación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La feria que acompañó al Ironman volvió a funcionar como vidriera de la oferta exportable sanjuanina, con un saldo positivo en ventas y contactos comerciales.

    Comercio Exterior confirmó ventas por más de $21 millones en la Expo Ironman

    Por Lara Carrascosa
    El Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo llega a San Juan.

    San Juan se prepara para recibir al prestigioso Mejor Festival de Cine Aventura del Mundo: conocé cuándo será

    Por Fabiana Juarez
    la verdad detras de la prioridad de paso san juan: que dice la ley y sus excepciones, el analisis de un especialista vial

    La verdad detrás de la prioridad de paso San Juan: qué dice la ley y sus excepciones, el análisis de un especialista vial

    Por Celeste Roco Navea
    Con participación popular, la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum elegirá su nombre.

    Ullum: la Escuela de Educación Especial Múltiple abre la votación para elegir su nombre oficial

    Por Fabiana Juarez