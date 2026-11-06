Vecinos de Ullum, sin luz desde la madrugada: reclaman una solución definitiva a los cortes por viento

Habitantes del barrio Feres, en el callejón Pedro Moreno, aseguran que un transformador quemado y con contactos defectuosos los deja a oscuras cada vez que soplan ráfagas.

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Vecinos del barrio Feres, en el callejón Pedro Moreno de Ullum, se quedaron sin energía eléctrica desde la madrugada de este viernes. Aseguran que no es un hecho aislado: cada vez que hay viento se repite el corte.

Según relataron, el origen del problema es un transformador quemado, con los contactos “falseados”, que ante cualquier ráfaga deja sin servicio a toda la zona. Los vecinos afirmaron que ya realizaron los reclamos correspondientes y que les informaron que hoy se solucionaría la falla.

Sin embargo, advierten que la reparación puntual no alcanza. Cuentan que la situación es recurrente y no de ahora, y que cada episodio de viento termina en un nuevo apagón. Por eso piden una solución que perdure y no un arreglo transitorio.