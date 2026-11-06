Ullum: la Escuela de Educación Especial Múltiple abre la votación para elegir su nombre oficial

En un hecho histórico, la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum abre la votación para elegir el nombre que representará su identidad, valores y trayectoria. Este proceso participativo busca involucrar a los vecinos y familias para definir el sello del establecimiento.

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Las autoridades de la institución resaltaron que elegir el nombre es un acto democrático que fortalece el sentido de pertenencia y las raíces locales.

La comunidad escolar presentó tres candidaturas, cada una vinculada a aspectos culturales, espirituales y de superación:

Detalles de la jornada y requisitos para votar

"Su vida nos recuerda que la santidad también se vive en lo cotidiano".

"Su obra y su legado nos invitan a valorar nuestra historia y nuestra cultura".

"Porque una cumbre no se mide sólo por su altura, sino por la fuerza, el esfuerzo y la esperanza que nos impulsan a llegar a la cima".

Para formar parte de la elección del nombre institucional, las autoridades establecieron los siguientes parámetros organizativos:

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. Horario: de 10 a 15.

de 10 a 15. Lugar: edificio de la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum.

edificio de la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum. Requisitos: presentarse con DNI físico y ser mayor de 18 años.

La Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum llevará el nombre más elegido por los vecinos del departamento.