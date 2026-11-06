Ullum: la Escuela de Educación Especial Múltiple abre la votación para elegir su nombre oficial

En un hecho histórico, la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum abre la votación para elegir el nombre que representará su identidad, valores y trayectoria. Este proceso participativo busca involucrar a los vecinos y familias para definir el sello del establecimiento.
Las autoridades de la institución resaltaron que elegir el nombre es un acto democrático que fortalece el sentido de pertenencia y las raíces locales.
Tres propuestas para nombrar a la escuela de Ullum
La comunidad escolar presentó tres candidaturas, cada una vinculada a aspectos culturales, espirituales y de superación:
- Fundamentación: representa la identidad local, las raíces firmes del departamento y los sueños compartidos de sus estudiantes. Evoca la fortaleza de superarse frente a la adversidad.
- Valores: identidad, pertenencia, esfuerzo, superación, inclusión y diversidad.
- Lema inspirador: "Porque una cumbre no se mide sólo por su altura, sino por la fuerza, el esfuerzo y la esperanza que nos impulsan a llegar a la cima".
Pedro Saturnino Marchán
- Fundamentación: homenaje al destacado compositor, músico, poeta y escritor sanjuanino que, tras nacer en Pocito, vivió y desarrolló toda su obra en Ullum. Su legado artístico forma parte del patrimonio cultural del departamento.
- Valores: cultura, arte, memoria histórica y compromiso comunitario.
- Lema inspirador: "Su obra y su legado nos invitan a valorar nuestra historia y nuestra cultura".
Carlo Acutis
- Fundamentación: reconocimiento al joven estudiante y programador informático ítalo-británico, venerado como santo tras su canonización. Conocido como el "influencer de Dios" y patrono de Internet, se destaca por relacionar la tecnología con la fe y la solidaridad.
- Valores: fe, espiritualidad, uso positivo de la tecnología, solidaridad y sencillez.
- Lema inspirador: "Su vida nos recuerda que la santidad también se vive en lo cotidiano".
Detalles de la jornada y requisitos para votar
Para formar parte de la elección del nombre institucional, las autoridades establecieron los siguientes parámetros organizativos:
- Fecha: miércoles 11 de noviembre.
- Horario: de 10 a 15.
- Lugar: edificio de la Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum.
- Requisitos: presentarse con DNI físico y ser mayor de 18 años.
La Escuela de Educación Especial Múltiple de Ullum llevará el nombre más elegido por los vecinos del departamento.