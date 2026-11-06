Operativo especial: DIARIO DE CUYO viaja a Córdoba para mostrarte desde adentro la visita de León XIV al país

Con un equipo de enviados especiales, el diario realizará una cobertura integral de la visita del Papa a Córdoba. Habrá contenidos exclusivos en todas sus plataformas, con el foco puesto en las ceremonias, los preparativos y, especialmente, las historias y emociones de los miles de sanjuaninos que viajarán para estar cerca de León XIV.

DIARIO DE CUYO realizará un importante despliegue periodístico en Ciudad de Buenos Aires y Córdoba para cubrir desde adentro todas las instancias de la visita del papa León XIV al país. Se trata de una fuerte apuesta editorial que reafirma el compromiso del diario de estar presente en los acontecimientos que definen la historia y de acercar a su audiencia información, imágenes, testimonios y contenidos exclusivos desde el mismo lugar donde suceden los hechos.

La próxima semana, tanto Capital Federal como Córdoba se convertirán en verdaderas mecas para los sanjuaninos, sobre todo la provincia mediterránea. Miles de fieles viajarán hasta allí con la ilusión y la emoción de poder ver de cerca al Papa, en una visita que promete convertirse en un acontecimiento de enorme trascendencia religiosa y social. Y DIARIO DE CUYO estará allí para acompañarlos, contar sus historias y mostrar cada detalle de una experiencia que, para muchos, será inolvidable.

La cobertura estará a tono con el espíritu que, durante casi ocho décadas, ha caracterizado al diario: estar en los lugares, acompañar a los protagonistas, descubrir los detalles y poner en primer plano las historias de la gente. Porque no alcanza solamente con contar y explicar el núcleo de los acontecimientos. También es importante transmitir la emoción, las expectativas y las vivencias de quienes son testigos presenciales. Mucho más cuando se trata de miles de sanjuaninos que serán parte de este momento histórico.

Para llevar adelante este operativo especial, DIARIO DE CUYO enviará a Córdoba a la periodista Gimena Contrera, de probada experiencia en periodismo digital, y al reportero gráfico Daniel Arias, quien tendrá a su cargo toda la producción audiovisual de la cobertura. En tanto que, desde Ciudad de Buenos Aires, cubrirán de forma especial para este diario los periodistas Ignacio de la Rosa y Marianela Panello

El equipo seguirá de cerca cada instancia: desde la previa y los preparativos hasta la llegada de los contingentes sanjuaninos a ambos destinos; cómo se transforman y viven esas ciudades ciudad ante la visita papal; las ceremonias encabezadas por León XIV; y los testimonios de las personas que participen en primera línea. También habrá lugar para reflejar el clima, el color, las escenas espontáneas y esos pequeños grandes momentos que ayudan a comprender la dimensión humana de un acontecimiento de estas características.