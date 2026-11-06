FNS: capacitaron en perspectiva de discapacidad a quienes trabajan en las boleterías donde entregan entradas

Cnn esta capacitación se busca ofrecerle a este personal afectado a la FNS herramientas claras sobre derechos y sobre el alcance del CUD.

El personal de las boleterías habilitadas para la Fiesta Nacional del Sol (FNS), ubicadas en el hall del Teatro del Bicentenario, tuvo una jornada de capacitación basada en herramientas, conceptos básicos y legislación vigente con perspectiva de discapacidad. La formación estuvo a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad.

La intención de los equipos profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad es reforzar la empatía para la atención de personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y garantizando todos sus derechos, especialmente el de accesibilidad y de trato igualitario.

Capacitación: CUD, derechos y superación de barreras La capacitación estuvo a cargo de la abogada Ana Laura Pereyra, quien se desempeña en la Dirección de Personas con Discapacidad; Gema Zalazar, Jefa Técnica de Junta Evaluadora de Discapacidad; y Alicia Araya. Entre otras temáticas se abordó acerca de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad; los tipos de Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigentes (el impreso en papel moneda; el digital que trae un QR y el que se puede descargar de la aplicación Mi Argentina) y dónde figura en este documento que necesitan el apoyo de un acompañante o no, y sobre los derechos de las personas con discapacidad.