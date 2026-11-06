    • 6 de noviembre de 2026 - 10:14

    FNS: capacitaron en perspectiva de discapacidad a quienes trabajan en las boleterías donde entregan entradas

    Cnn esta capacitación se busca ofrecerle a este personal afectado a la FNS herramientas claras sobre derechos y sobre el alcance del CUD.

    Capacitaron a personal afectado a la FNS en perspectiva de discapacidad.

    Capacitaron a personal afectado a la FNS en perspectiva de discapacidad.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El personal de las boleterías habilitadas para la Fiesta Nacional del Sol (FNS), ubicadas en el hall del Teatro del Bicentenario, tuvo una jornada de capacitación basada en herramientas, conceptos básicos y legislación vigente con perspectiva de discapacidad. La formación estuvo a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad.

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    La intención de los equipos profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad es reforzar la empatía para la atención de personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y garantizando todos sus derechos, especialmente el de accesibilidad y de trato igualitario.

    Capacitación: CUD, derechos y superación de barreras

    La capacitación estuvo a cargo de la abogada Ana Laura Pereyra, quien se desempeña en la Dirección de Personas con Discapacidad; Gema Zalazar, Jefa Técnica de Junta Evaluadora de Discapacidad; y Alicia Araya. Entre otras temáticas se abordó acerca de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad; los tipos de Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigentes (el impreso en papel moneda; el digital que trae un QR y el que se puede descargar de la aplicación Mi Argentina) y dónde figura en este documento que necesitan el apoyo de un acompañante o no, y sobre los derechos de las personas con discapacidad.

    Entrega de entradas para la FNS

    Desde este viernes 6 de noviembre está habilitada la entrega de entradas sin costo para personas con discapacidad y hasta completar el cupo previsto tanto para el Velódromo como para el Estadio (este espacio, dadas las características del lugar, está habilitado solo para personas que requieren del uso de sillas de ruedas o tienen movilidad reducida entonces usan andador. Hay disponibilidad para ubicar este equipamiento y hay lugar para un acompañante). Asimismo, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad.

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