Carol Sanz, de Pocito: una finca para mostrar lo mejor del departamento en medio de un escenario natural

Comenzó la carrera para ser Emprendedora del Sol y en esta oportunidad conoceremos la historia de Finca La Rufina de Carol Sanz, representante de Pocito.

Todo comenzó hace unos cinco años aproximadamente. Carol aprovechó el terreno familiar llamado “Finca La Rufina” para darle un uso mayor y destinó el espacio para distintos tipos de eventos. Su hermana venía gestionando desde un tiempo anterior la construcción de domos geodésicos, una estructura muy popular en algunos puntos más turísticos del mundo. “Como estábamos una al lado de la otra, tuve la idea de unir los domos con la finca, ya que es un emprendimiento familiar. Así pudimos aumentar la oferta para pasar más que solo un día” , comentó la pocitana en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La intención de la familia fue darle un enfoque netamente turístico, apuntando a visitantes que recorrieran el departamento, pero también a los mismos vecinos de Pocito que buscan un sitio tranquilo donde pasar un momento ameno y por qué no, disfrutar de la noche en medio de la naturaleza.

“Quisimos representar a pocito ya que entendemos que el emprendimiento es una oportunidad única” , precisó la joven.

Para Carol haber sido elegida fue toda una sorpresa. La intención de presentar el proyecto en el marco de la Emprendedora del Sol fue con la intención de darle mayor visibilidad al emprendimiento familiar, lograr que al menos dentro del departamento se conozca. Sin embargo, pasar aquella instancia para llegar a la provincial no estaba en sus planes.

Al respecto, reflexionó: “No esperamos quedar elegidas porque nunca hemos tenido la oportunidad de ganar algo. Para nosotros fue más para tener una experiencia y darle visibilidad al emprendimiento. Nos encantaron un montón los otros proyectos e hicimos contacto con varias de ellas para poder tener nuestro negocio con sus productos, porque lo que presentaban eran cosas bastantes interesantes”.

Desde el minuto uno Carol aclara que, si bien es la representante, el emprendimiento es familiar y cada miembro realiza su aporte para hacer crecer el proyecto. En ese contexto, nutrirse de cada detalle, tanto de los servicios que ofrece ella en lo particular como el resto de los actores le permite poder comunicar el emprendimiento de una manera completa y nutrida.

Cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Con 27 años, siendo la menor de cuatro hermanos, Carol comparte vivienda con sus padres, quienes son médicos jubilados. El emprendimiento es su principal ingreso mientras amplia sus conocimientos y formación en marketing, profesión de la cual tiene una tecnicatura.

“Además del hospedaje y la casa de té, tenemos nuestros paisajes para ofrecer. La gente puede salir a caminar y pasear por viñedos, por ejemplo. Nuestro emprendimiento es un lugar de encuentro que genera trabajo y queremos representar a Pocito impulsando el turismo sustentable”, concluyó Carol Sanz.