Rivadavia: un incendio arrasó con la casa de una familia en Villa Chacabuco y perdieron todo

Ocurrió este jueves por la mañana. Azucena Fernández vivía en la vivienda junto a su pareja y sus cinco hijos pequeños. No hubo heridos, pero las pérdidas materiales fueron totales. "No tengo dónde estar"

Un voraz incendio dejó en la absoluta nada a una familia de Rivadavia. Durante la mañana de este jueves, las llamas consumieron por completo una vivienda ubicada en el barrio Villa Chacabuco, donde residía Azucena Fernández junto a su pareja y sus cinco hijos de 7, 6, 4, 1 año y un bebé de tan solo 4 meses.

Aunque afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas fatales, las pérdidas materiales fueron totales: la estructura quedó destruida y la familia perdió muebles, electrodomésticos, indumentaria y todos sus elementos de uso cotidiano.

"Llegué y me encontré con todo quemado" En diálogo con Diario de Cuyo, Azucena relató el dramático momento en el que descubrió que se había quedado sin hogar. Según explicó, se había ausentado unos minutos de la vivienda tras sufrir un corte en el suministro eléctrico, y al regresar se topó con el devastador escenario.

"Tengo 5 chicos y se me quemó mi casa, perdí todas mis cosas. Te digo la verdad, no tengo dónde estar. Mi casa se quemó, se me quemó todo. Tengo una nena de 7 años, otra de 6, un varón de 4, una nena de 1 año y un bebé de 4 meses. Yo me fui porque se me había cortado la luz y cuando llegué me encontré con todo quemado", expresó con angustia la mujer.

Las imágenes registradas en el lugar muestran el impacto del fuego, que no dejó nada en pie. La prioridad de la familia es encontrar una solución habitacional de emergencia para resguardar a los pequeños y comenzar a rearmar su vida desde cero.