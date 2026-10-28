    • 28 de octubre de 2026 - 13:37

    Robaron un arma en un barrio privado de Rivadavia y por una huella dactilar detuvieron al "Loco Gil"

    El robo ocurrió en el barrio Portal de la Sierra. Una huella dactilar levantada por Policía Científica permitió orientar la investigación hacia un hombre que fue detenido en el barrio Valle Grande.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido en el marco de la investigación por un robo cometido en el barrio privado Portal de la Sierra, en Rivadavia, donde sustrajeron varios relojes, una notebook y un arma de fuego. El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Central, luego de que una huella dactilar levantada en la escena del hecho permitiera identificar a un sospechoso.

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    De acuerdo con la información policial, el ilícito ocurrió el viernes 22 de octubre, alrededor de las 20.30, y tuvo como damnificado a José Luis González, propietario de un concesionario de vehículos. Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a trabajar para establecer quiénes habían participado del robo y recuperar los elementos sustraídos.

    Durante las tareas en el lugar, personal de Policía Científica realizó el levantamiento de una huella dactilar que, según fuentes de la investigación, correspondía a un hombre conocido en el ambiente delictivo como “el Loco Gil”, quien cuenta con antecedentes policiales.

    A partir de ese dato, los efectivos avanzaron con un allanamiento en el barrio Valle Grande, donde concretaron la detención del sospechoso por disposición del fiscal Gay, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

    El hombre quedó alojado en los calabozos de Delitos, vinculado a una causa por robo, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción de los objetos.

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