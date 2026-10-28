    • 28 de octubre de 2026 - 10:00

    Le dieron la prisión domiciliaria al exempleado municipal de Angaco condenado por peculado

    El juez Martín Heredia Zaldo resolvió el beneficio en una audiencia de revisión por Zoom. Nievas cumple una condena de cuatro años por usar recursos del municipio en beneficio propio. El abogado Roberto Castillo no pudo ejercer su defensa por no estar matriculado en San Juan.

    Imagen de archivo.

    Imagen de archivo.

    Foto:

    El juez Martín Heredia Zaldo resolvió este martes 27 de octubre concederle la prisión domiciliaria a Facundo Nievas, ex empleado municipal de Angaco. La decisión se adoptó durante una audiencia de revisión realizada por Zoom. Nievas había sido condenado en octubre de 2025 a cuatro años de prisión efectiva por peculado, luego de que se comprobara que usó recursos del municipio para beneficio propio.

    Leé además

    le amputaron una pierna a un reconocido cantante tras caer de un puente

    Le amputaron una pierna a un reconocido cantante tras caer de un puente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un policia fue acusado de matar a manchita, una perra que dormia en una comisaria

    Un policía fue acusado de matar a "Manchita", una perra que dormía en una comisaría

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la audiencia, el abogado porteño Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, pidió ejercer formalmente la defensa de Nievas. Explicó que el propio condenado lo había elegido como abogado de confianza y sostuvo que debía garantizarse su derecho a contar con el defensor que quisiera. Planteó además que su rol no debía limitarse al de asistente.

    También se abordó la situación de Nicolás Quiroga, quien continúa a cargo de la defensa técnica. Se planteó la cuestión de su continuidad y de una posible renuncia, pero el magistrado no aceptó que se modificara la representación en esos términos.

    Finalmente, Heredia Zaldo resolvió que Castillo podía permanecer conectado por Zoom, pero no intervenir como defensor porque no está matriculado en San Juan. Explicó que la matriculación provincial es un requisito obligatorio y que, por el momento, solo lo admitiría como asistente de Quiroga.

    Tras conocerse la decisión, Castillo celebró en redes sociales que Nievas pudiera volver a su casa con su esposa e hijos. Lo calificó como un trabajador “condenado injustamente” y sostuvo que había sido perseguido por denunciar a un intendente. “Un inocente preso significa la profanación del proceso penal”, escribió.

    La causa se originó por el uso de maquinaria, cañerías y personal municipal para hacer una conexión de agua destinada a una propiedad particular y a unos lotes que, según la investigación, había vendido. La maniobra afectó el suministro de agua de vecinos de la zona de Las Tapias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Fiesta. Imagen ilustrativa.

    Una menor de 14 años denunció que fue violada en una fiesta en Médano de Oro: hay un detenido de 18

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio el motociclista que habia chocado con un auto en una esquina de rawson

    Murió el motociclista que había chocado con un auto en una esquina de Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cristian Alexis Torrejón, el tercer imputado en la investigación que lleva a cabo la UFI Genérica por un presunto ajuste de cuentas en Chimbas. 

    Presunto ajuste de cuentas en Chimbas: se entregó un tercer sospechoso y fue imputado

    Por Germán González
    Brisa Gallardo, la víctima fatal de este hecho. 

    Caso Brisa Gallardo: el juez de impugnación se tomará 30 días hábiles para resolver el planteo de la defensa

    Por Germán González