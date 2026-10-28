Le dieron la prisión domiciliaria al exempleado municipal de Angaco condenado por peculado

El juez Martín Heredia Zaldo resolvió este martes 27 de octubre concederle la prisión domiciliaria a Facundo Nievas, ex empleado municipal de Angaco. La decisión se adoptó durante una audiencia de revisión realizada por Zoom. Nievas había sido condenado en octubre de 2025 a cuatro años de prisión efectiva por peculado, luego de que se comprobara que usó recursos del municipio para beneficio propio.
Durante la audiencia, el abogado porteño Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, pidió ejercer formalmente la defensa de Nievas. Explicó que el propio condenado lo había elegido como abogado de confianza y sostuvo que debía garantizarse su derecho a contar con el defensor que quisiera. Planteó además que su rol no debía limitarse al de asistente.
También se abordó la situación de Nicolás Quiroga, quien continúa a cargo de la defensa técnica. Se planteó la cuestión de su continuidad y de una posible renuncia, pero el magistrado no aceptó que se modificara la representación en esos términos.
Finalmente, Heredia Zaldo resolvió que Castillo podía permanecer conectado por Zoom, pero no intervenir como defensor porque no está matriculado en San Juan. Explicó que la matriculación provincial es un requisito obligatorio y que, por el momento, solo lo admitiría como asistente de Quiroga.
Tras conocerse la decisión, Castillo celebró en redes sociales que Nievas pudiera volver a su casa con su esposa e hijos. Lo calificó como un trabajador “condenado injustamente” y sostuvo que había sido perseguido por denunciar a un intendente. “Un inocente preso significa la profanación del proceso penal”, escribió.
La causa se originó por el uso de maquinaria, cañerías y personal municipal para hacer una conexión de agua destinada a una propiedad particular y a unos lotes que, según la investigación, había vendido. La maniobra afectó el suministro de agua de vecinos de la zona de Las Tapias.