    • 27 de octubre de 2026 - 22:36

    Murió el motociclista que había chocado con un auto en una esquina de Rawson

    Gustavo Enrique Domínguez permaneció varios días internado tras el siniestro vial ocurrido el viernes 23 de octubre en Cecilio Ávila y Triunvirato. La Justicia investiga las circunstancias del choque y analiza imágenes de una cámara de seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Elsiniestro vial ocurrió en la esquina de Cecilio Ávila y Triunvirato, en Rawson.

    Un motociclista lucha por su vida tras chocar en una esquina de Rawson: investigan las cámaras de la zona
    La Fiat Toro y la motociclista que fueron protagonista del accidente.

    Un motociclista quedó inconsciente tras un grave choque con una camioneta en el lateral de Circunvalación

    El hombre conducía una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía se investigan, colisionó con un Fiat Palio. A raíz del impacto, cayó con fuerza sobre el pavimento y quedó inconsciente, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo código rojo.

    El automóvil era conducido por Sergio Campaña y circulaba por calle Cecilio Ávila de este a oeste. Al llegar al cruce con Triunvirato, impactó contra la moto, que se desplazaba de norte a sur.

    Investigan las causas del choque en Rawson

    Tras el accidente, intervinieron efectivos de la Comisaría 24ª, personal de Policía Científica y autoridades de la UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajaron el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes encabezaron las primeras medidas para establecer cómo ocurrió la colisión.

    Al conductor del Fiat Palio le realizaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, la inspección ocular determinó que al momento del siniestro había luz natural y que el asfalto se encontraba en buen estado. En la intersección, según las actuaciones, no había señalización vial.

    Uno de los elementos que podría resultar clave para esclarecer el hecho es la grabación de una cámara de seguridad de una vivienda de la zona. Los investigadores lograron obtener las imágenes, que fueron extraídas para analizar la mecánica del choque y determinar las posibles responsabilidades.

    La muerte de Domínguez se produjo luego de varios días de internación, mientras la investigación judicial continúa para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal.

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