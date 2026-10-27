Murió el motociclista que había chocado con un auto en una esquina de Rawson

Gustavo Enrique Domínguez permaneció varios días internado tras el siniestro vial ocurrido el viernes 23 de octubre en Cecilio Ávila y Triunvirato. La Justicia investiga las circunstancias del choque y analiza imágenes de una cámara de seguridad.

Gustavo Enrique Domínguez, el motociclista que había sufrido heridas de gravedad al chocar con un automóvil en una esquina de Rawson, murió después de permanecer varios días internado. El siniestro vial ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 19:25, en la intersección de las calles Cecilio Ávila y Triunvirato.

El hombre conducía una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos cuando, por motivos que todavía se investigan, colisionó con un Fiat Palio. A raíz del impacto, cayó con fuerza sobre el pavimento y quedó inconsciente, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson bajo código rojo.

El automóvil era conducido por Sergio Campaña y circulaba por calle Cecilio Ávila de este a oeste. Al llegar al cruce con Triunvirato, impactó contra la moto, que se desplazaba de norte a sur.

Investigan las causas del choque en Rawson Tras el accidente, intervinieron efectivos de la Comisaría 24ª, personal de Policía Científica y autoridades de la UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajaron el fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes encabezaron las primeras medidas para establecer cómo ocurrió la colisión.

Al conductor del Fiat Palio le realizaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, la inspección ocular determinó que al momento del siniestro había luz natural y que el asfalto se encontraba en buen estado. En la intersección, según las actuaciones, no había señalización vial.