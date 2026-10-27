25 de Mayo: vecinos y la Municipalidad salvaron la carga de un camión que se incendiaba

El hecho ocurrió sobre la Ruta 10, en Las Casuarinas. El vehículo transportaba rollos de estopa y la ayuda comunitaria junto a la maquinaria municipal evitaron pérdidas totales.

Un voraz incendio desatado sobre la Ruta 10, a la altura de la localidad de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, movilizó a los vecinos y transeúntes de la zona en un destacado gesto de solidaridad.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión que transportaba una abultada carga de rollos de estopa comenzó a prenderse fuego a la vera de la ruta. Ante la emergencia y el rápido avance de las llamas, quienes transitaban por el lugar no dudaron en detenerse para intentar sofocar el fuego y auxiliar al chofer.

Trabajo en equipo para salvar la mercadería En cuestión de minutos, se desplegó un operativo improvisado donde la ayuda comunitaria fue clave. A la tarea a pulmón de los vecinos y automovilistas se sumó rápidamente maquinaria pesada de la Municipalidad de 25 de Mayo, que llegó al sitio para colaborar en las maniobras de auxilio.

Gracias al trabajo conjunto entre los pobladores y el personal municipal, se logró descargar y poner a salvo una importante cantidad de rollos de estopa antes de que fueran alcanzados por el fuego.