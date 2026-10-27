Apareció sano y salvo Eduardo Castro, el hombre que era intensamente buscado desde el domingo en San Juan

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Una noticia que trae tranquilidad a la provincia de San Juan. Tras dos días de intensa búsqueda y máxima preocupación de sus allegados, las autoridades provinciales confirmaron que Eduardo Guido Castro, de 55 años, fue hallado sano y salvo.

El hombre había sido visto por última vez el domingo 25 de octubre, lo que derivó en la inmediata activación del protocolo del programa provincial de búsqueda de personas extraviadas «San Juan Te Busca», articulado en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

La alerta en torno al paradero de Castro se encendió el pasado domingo. Según los datos filiatorios difundidos oportunamente por la Policía de San Juan, el sanjuanino se había ausentado de sus lugares frecuentes vistiendo una remera azul francia, pantalón gris oscuro y zapatillas grises, movilizándose a bordo de una bicicleta rodado 29 marca Tokyo de color gris con detalles en negro y letras naranjas.

Durante más de 48 horas, las fuerzas policiales y el sistema judicial mantuvieron un despliegue operativo en distintos puntos de la provincia para dar con su paradero, apoyados en la difusión de su imagen a través de los canales institucionales y los medios locales.

Antecedentes inmediatos: una jornada con dos búsquedas simultáneas La desaparición de Eduardo Castro no había sido un hecho aislado en la agenda policial de la semana. El mismo domingo 25 de octubre se reportó de manera paralela la ausencia de Alberto Evaristo Villafañe, un jubilado de 75 años que también desencadenó un operativo de búsqueda urgente en la provincia.