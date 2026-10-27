Chimbas: un menor y un hombre baleados tras un presunto robo y una pelea entre familias

El subcomisario Miguel Gómez brindó detalles en Radio Sarmiento sobre el hecho que comenzó la tarde del lunes en el barrio 19 de Noviembre , en el departamento Chimbas , y que dejó a dos personas heridas de bala : un menor de edad y un hombre mayor .

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Según explicó el uniformado, de acuerdo con lo que se pudo determinar hasta el momento, una pareja se encontraba en su vivienda cuando fue abordada en el interior de la casa por un hombre de apellido Cayet y un menor de edad . De acuerdo con el primer relato recogido por los investigadores, ambos habrían ingresado con la intención de robar .

En ese momento, la persona de apellido Moreno , pareja de Arancini , habría resistido el robo y efectuado disparos contra los dos intrusos. Como consecuencia, el menor recibió un disparo en el tórax y el hombre mayor resultó baleado en otra zona del cuerpo.

Ambos fueron trasladados a un hospital , donde quedaron en observación durante la noche. Según lo que informaron los médicos a la Policía, se encuentran fuera de peligro . Gómez aclaró que ese estado puede variar según el resultado de los estudios que se les realicen.

El comisario precisó que el arma utilizada no fue hallada en el lugar y que quién la tenía, de dónde provenía y quién la llevó al domicilio son aspectos que quedan en manos de la investigación .

Tras los disparos, el conflicto se extendió al barrio. Allegados de las dos familias involucradas protagonizaron una riña, en la que intervinieron otras personas de ambos bandos. Según indicó Gómez, se trata de un problema de larga data entre esos grupos.

En medio de los incidentes, la Policía logró la aprehensión de Moreno, quien fue trasladado a la Comisaría 17, de la jurisdicción correspondiente, con el objetivo de aislar la situación y evitar nuevos choques. Hasta el momento, es la única persona detenida por el caso.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) que interviene en el hecho. El subcomisario explicó que la fiscalía definirá cómo se encuadra la causa y si requiere colaboración de otras áreas de la Policía, algo que, de ser necesario, se resolverá en conjunto con el Ministerio Público.