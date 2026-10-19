    • 19 de octubre de 2026 - 16:39

    Se mostraba armado en las redes, lo allanaron en Chimbas y le encontraron dos pistolas

    Un joven de 18 años fue detenido en el barrio Nueva Argentina durante un procedimiento en el que secuestraron dos armas de fuego, municiones y un celular.

    Posaba con sus pistolas en redes sociales y cayó tras un allanamiento de la Policía.&nbsp;

    Posaba con sus pistolas en redes sociales y cayó tras un allanamiento de la Policía. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 18 años fue detenido en Chimbas luego de que una investigación judicial apuntara a que tenía armas de fuego en su poder y se exhibía con ellas en las redes sociales. Durante un allanamiento en una vivienda del barrio Nueva Argentina, los investigadores encontraron dos pistolas y varias municiones de distintos calibres.

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    El procedimiento se realizó en el marco de una causa caratulada actuacionesinvestigativas por tenencia de arma y apología del delito, que está a cargo de la fiscal coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles.

    Según la información del caso, las averiguaciones permitieron establecer que el sospechoso, identificado con el apellido Vargas, presuntamente tenía armas de fuego y las mostraba a través de publicaciones en redes sociales. A partir de esos elementos, se ordenó el allanamiento que terminó con su detención.

    Las armas y las municiones secuestradas

    Durante el operativo, el personal policial secuestró una pistola Beretta Px4 Storm calibre 9x19 milímetros, que tenía el número de serie limado, un cargador y 10 cartuchos. También encontró una caja con otros 20 cartuchos del mismo calibre.

    Además, los efectivos incautaron una segunda pistola marca La Lira, calibre 7,65 milímetros, con su respectivo cargador. El listado de elementos secuestrados se completó con otros cuatro cartuchos calibre 9x19 milímetros, dos municiones calibre .22 largo y un teléfono celular iPhone.

    El hallazgo del arma con la numeración limada forma parte de los elementos que quedaron a disposición de la investigación para determinar las circunstancias en las que el joven tenía el armamento.

    Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 26ª, donde se realizaron las actuaciones legales correspondientes.

    La causa continúa bajo la órbita de la UFI Genérica, que deberá avanzar con las medidas judiciales para esclarecer los hechos y determinar la situación procesal del joven.

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