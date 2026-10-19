    • 19 de octubre de 2026 - 19:23

    Un peatón murió tras ser atropellado por una moto en Villa Hipódromo

    Un hombre falleció este lunes por la tarde en el Hospital Rawson, donde había sido trasladado tras sufrir graves lesiones en la cabeza. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un peatón murió este lunes 19 de octubre luego de ser atropellado por una motocicleta en el departamento Rawson. El accidente ocurrió alrededor de las 13 horas, en la intersección de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca, y la víctima falleció cerca de las 17.30, después de haber sido trasladada al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

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    De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, Juan Gabriel Agüero Molina conducía una motocicleta marca Motomel por Paula Albarracín de Sarmiento, en sentido de norte a sur. Al pasar por calle Nazca, embistió a Ángel Oscar Pizarro, quien cruzaba la calzada de este a oeste.

    A raíz del impacto, el peatón cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente, con lesiones en la cabeza. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Rawson para que recibiera atención médica.

    Pese a la asistencia, alrededor de las 17.30 se confirmó el fallecimiento de Pizarro.

    En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y personal de Delitos Especiales. La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la UFI Delitos Especiales.

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