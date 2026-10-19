Investigan a un grupo de alumnos por hackear el correo de una profesora y viralizar imágenes íntimas

Uno alumno habría accedido al Drive de la docente desde la computadora del colegio durante una jornada.

Un grave hecho de invasión a la privacidad y ciberdelito conmociona a la comunidad educativa de la Escuela Técnica 4-120 General José de San Martín, en Mendoza. La Justicia Penal de Menores investiga a un grupo de alumnos que presuntamente accedió al correo electrónico personal de una profesora, descargó material de contenido íntimo y lo difundió masivamente a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea.

Según se desprende de la denuncia policial realizada por la docente afectada, el episodio tuvo lugar el pasado miércoles en la sala de informática del establecimiento. En el marco de una jornada institucional, la profesora habría dejado abierta la sesión de su cuenta personal en uno de los ordenadores. Al percatarse de ello, un estudiante ingresó a su almacenamiento en Google Drive, donde halló una serie de fotografías y un video íntimo que descargó y comenzó a compartir por WhatsApp.

La situación salió a la luz cuando otro alumno alertó a las autoridades del colegio sobre la rápida viralización del material entre sus compañeros. Con el correr de las horas, trascendió que al menos tres jóvenes habrían participado activamente de la difusión, logrando que el contenido llegara incluso a estudiantes de otros colegios de la zona.

Intervención judicial y peritajes informáticos Tras la presentación de la denuncia policial por parte de la víctima, el caso quedó a cargo de la fiscal penal de Menores, Griselda Digier. Entre las primeras medidas dispuestas por la funcionaria judicial, se ordenó un peritaje técnico sobre la computadora utilizada por la docente para reconstruir la traza digital y determinar la responsabilidad de los implicados.

Paralelamente, la conducción de la escuela convocó a una reunión de carácter urgente con los padres de los alumnos involucrados y activó el protocolo correspondiente para casos de ciberdelito en el ámbito escolar.