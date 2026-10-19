El peor Día de la Madre: festejó con sus cinco hijos, fue embestida por un auto y pelea por su vida

La mujer salió de su casa en Chimbas para visitar a su mamá cuando un Fiat 128 la atropelló. Sufrió graves traumatismos y debió ser trasladada al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Lo que debía ser una jornada de celebración familiar terminó en tragedia para Micaela Arce. Después de compartir el Día de la Madre con sus cinco hijos, salió de su casa para visitar a su mamá, pero nunca llegó a destino: un automóvil la embistió en Chimbas y ahora lucha por su vida, mientras sus pequeños esperan que pueda regresar a casa.

El accidente ocurrió alrededor de las 16 del domingo, en inmediaciones de calle 3 de Febrero, en Villa Mariano Moreno, cuando Micaela se dirigía hacia la parada del colectivo del barrio 2 de Abril. La mujer caminaba acompañada por su hermano cuando fue alcanzada por un Fiat 128 que circulaba de sur a norte.

De acuerdo con los testimonios del hermano de la víctima y del propio conductor, identificado como Ulises Ezequiel Riveros, de 22 años, había una importante cantidad de personas en la calle debido a los festejos por el Día de la Madre. En ese contexto, el joven habría intentado esquivar a quienes se encontraban sobre el costado oeste de la calzada, perdió el control del vehículo e impactó primero contra un pilar.

Tras ese choque, el automóvil terminó embistiendo a Micaela en el hombro. Producto del impacto, la mujer cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza, lo que le provocó graves lesiones.

Una familia aferrada a la esperanza Luego del accidente, Micaela fue trasladada de urgencia al hospital, donde, según la información difundida sobre el caso, debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de su estado. Luego quedó internada en terapia intensiva.