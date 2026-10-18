Día de la Madre en San Juan: las ventas cayeron un 2,5% pero la gastronomía confía en repuntar este domingo

El balance comercial por el Día de la Madre dejó sensaciones encontradas en San Juan. De acuerdo con el relevamiento oficial difundido por la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 2,5% en comparación con el año pasado, evidenciando que la cautela sigue primando en los bolsillos de los consumidores locales a pesar del movimiento observado en los centros comerciales durante la previa.
Radiografía del consumo: ticket, pagos y los más elegidos
Durante las jornadas de compras, el ticket promedio se ubicó en 46.000 pesos. Ante la necesidad de financiar los obsequios, las tarjetas de crédito se consolidaron de manera rotunda como la herramienta predilecta, abarcando el 70% de las operaciones realizadas en los comercios.
En cuanto a los rubros, los sanjuaninos se inclinaron principalmente por los clásicos infaltables para agasajar en su día: la indumentaria, el calzado y los artículos de cosmética y cuidado personal acapararon la mayor parte de la demanda comercial.
El pulso de las calles y el operativo de seguridad
El calendario de compras tuvo sus picos bien marcados. El sábado 17 de octubre funcionó como el gran imán para las compras de última hora, concentrando la mayor afluencia de público en las calles y paseos de compras. Sin embargo, el movimiento había comenzado a activarse con anticipación: el jueves 15 y el viernes 16 mostraron una circulación sostenida, sumado a un buen flujo inicial registrado a comienzos de mes (durante el 1 y 2 de octubre).
Para garantizar que esta marea de compradores se moviera en orden, la Cámara de Comercio destacó el operativo de seguridad preventivo desplegado en las zonas comerciales. El dispositivo estuvo bajo la supervisión del comisario mayor Sergio Ávila (jefe interino de la Dirección D-3 de Operaciones) y el comisario inspector Armando Aguilera (jefe del Departamento de Prevención Urbana), cuya presencia policial fue valorada positivamente por los comerciantes.
La esperanza en la gastronomía
Mientras el balance de los locales de regalos cerró con signo negativo, la otra cara de la moneda se vive en el sector gastronómico.
Con la mira puesta en este domingo 18 de octubre, restaurantes y casas de comidas mantienen altas expectativas. Las reservas previas anticipan una marcada afluencia de familias que eligieron salir a almorzar para celebrar la fecha, por lo que el rubro confía en cerrar el fin de semana con un balance positivo que compense la fría respuesta del comercio minorista. Los números definitivos de la gastronomía, claro está, se sabrán una vez que bajen las persianas al término de la jornada.