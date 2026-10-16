    • 16 de octubre de 2026 - 17:35

    Día de la Madre en Concepción: los socios de San Martín entran con un acompañante gratis

    El Verdinegro jugará este domingo desde las 18:00 en el Hilario Sánchez. Por el Día de la Madre, el club lanzó una promoción especial para colmar las tribunas.

    Hilario Sánchez.

    Hilario Sánchez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la antepenúltima fecha de la Primera Nacional, San Martín afrontará este domingo un duelo crucial de local ante Temperley, a partir de las 18:00 horas en el estadio Hilario Sánchez. El equipo que conduce Alejandro Schiapparelli necesita sumar de a tres para volver a meterse en la zona de clasificación al Torneo Reducido.

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    Con el objetivo de convertir el Concepción en una caldera y celebrar el Día de la Madre, la comisión directiva del club oficializó un importante beneficio para su masa societaria: todos los socios que tengan la cuota al día podrán ingresar a la cancha con un acompañante de forma totalmente gratuita, presentando únicamente el DNI en los accesos.

    Precio de las entradas para no socios

    Asimismo, la dirigencia dio a conocer el listado de precios para la venta de entradas generales destinadas al público no socio que desee asistir al encuentro:

    Popular: $30.000

    Platea Este: $40.000

    Platea Oeste Baja: $45.000

    Platea Oeste Alta: $55.000

    Damas, Jubilados y Menores: $25.000

    Un choque decisivo en las aspiraciones del Verdinegro

    En el plano estrictamente deportivo, el margen de error para San Martín es mínimo. El conjunto de Concepción ocupa actualmente la novena posición del grupo, justo afuera de los puestos de clasificación. Sin embargo, un triunfo ante su gente le permitiría escalar hasta la sexta ubicación y acomodarse de cara a la recta final del torneo.

    El desafío no será sencillo. Temperley llega a San Juan en plena pelea por los puestos de vanguardia de la zona, compartiendo la disputa directa con Tristán Suárez y Atlanta, por lo que se prevé un partido de alta intensidad y dientes apretados en el Hilario Sánchez.

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