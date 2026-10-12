    • 12 de octubre de 2026 - 17:31

    Centro desierto este lunes 12 de octubre: el comercio cerró sus puertas y apuesta fuerte al Día de la Madre

    Con persianas bajas y escasa circulación peatonal, el comercio sanjuanino registró un feriado sin actividad. Desde el sector explicaron que el pago doble de la jornada resultaba inviable y apostaron a un repunte comercial para este fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un panorama de persianas bajas y calles semivacías caracterizó al microcentro sanjuanino durante la jornada de este lunes 12 de octubre. En un feriado con escasa circulación peatonal, la enorme mayoría de los comercios optó por no abrir sus puertas, manteniendo únicamente la actividad en el rubro gastronómico, kioscos y locales de cercanía.

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    La postal de un centro desierto fue el resultado directo del comunicado emitido por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, desde donde explicaron los factores económicos y logísticos que motivaron la decisión colectiva de no atender al público.

    Costos, transporte y un freno a la actividad

    Desde el sector comercial indicaron que la compleja coyuntura económica actual y el bajo nivel de ventas hicieron inviable afrontar los costos laborales extraordinarios que exige la ley para los feriados nacionales, como el pago de la jornada doble y la posterior concesión del franco compensatorio.

    A este escenario impositivo y salarial se le sumó el impacto del reciente paro de colectivos en la provincia, que provocó jornadas previas con mermas de hasta el 50% en la actividad comercial debido a las dificultades de movilidad de clientes y empleados.

    Enfoque estratégico: la mira puesta en el Día de la Madre

    Más allá de los costos, los comerciantes remarcaron que el cierre de este lunes respondió a una decisión estratégica para garantizar el descanso de los trabajadores y recargar energías de cara a una de las fechas más importantes del calendario de ventas: el Día de la Madre.

    Desde la Cámara confirmaron que el comercio local preparó ofertas especiales, promociones con tarjetas y descuentos para incentivar el consumo durante la semana previa al festejo.

    En ese marco, hicieron un llamado a los consumidores sanjuaninos para planificar sus compras con anticipación y respaldar al comercio sanjuanino en la previa de una fecha clave para la reactivación del sector.

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