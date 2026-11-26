Gran China: una creciente bajó con notable intensidad por la calle principal —tal como se observa en las imágenes registradas por vecinos de la zona— y dejó abundante material de arrastre sobre la calzada. Al cierre del relevamiento, el tiempo se había estabilizado y los servicios funcionaban con normalidad.

Mogna: las precipitaciones fueron persistentes durante varias horas, con truenos aislados. Las intensas crecientes afectaron el camino y el acceso a la localidad, dejando interrumpida la circulación —incluida la Ruta Provincial 475, que estuvo intransitable durante la madrugada del jueves a la altura del badén del río La Quebrada—. Mientras el suministro eléctrico se mantuvo activo, los equipos focalizaron la vigilancia en el sistema de agua potable y la red de riego. Se recomienda evitar circular por la zona mientras persistan las condiciones de riesgo.

San Isidro: los equipos municipales confirmaron la caída de granizo y verificaron que el colector funcionó correctamente, lo que permitió un rápido escurrimiento del agua sin mayores complicaciones.

Huaco: se registró actividad eléctrica y truenos sin lluvias al momento del informe; tanto el agua potable como la energía eléctrica operaban con normalidad.