La tormenta que azotó durante la noche del miércoles provocó diversos inconvenientes en el departamento Jáchal, donde se registraron caída de granizo, fuertes crecientes y complicaciones en distintos caminos rurales y rutas. Este jueves 26 de noviembre, el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del tiempo y el estado de cada localidad.
A las 21 del miércoles, la Estación Meteorológica Jáchal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró 3 milímetros de precipitación acumulada bajo alerta amarilla, advirtiendo sobre lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.
Localidad por localidad: el saldo de la tormenta
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Gran China: una creciente bajó con notable intensidad por la calle principal —tal como se observa en las imágenes registradas por vecinos de la zona— y dejó abundante material de arrastre sobre la calzada. Al cierre del relevamiento, el tiempo se había estabilizado y los servicios funcionaban con normalidad.
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Mogna: las precipitaciones fueron persistentes durante varias horas, con truenos aislados. Las intensas crecientes afectaron el camino y el acceso a la localidad, dejando interrumpida la circulación —incluida la Ruta Provincial 475, que estuvo intransitable durante la madrugada del jueves a la altura del badén del río La Quebrada—. Mientras el suministro eléctrico se mantuvo activo, los equipos focalizaron la vigilancia en el sistema de agua potable y la red de riego. Se recomienda evitar circular por la zona mientras persistan las condiciones de riesgo.
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San Isidro: los equipos municipales confirmaron la caída de granizo y verificaron que el colector funcionó correctamente, lo que permitió un rápido escurrimiento del agua sin mayores complicaciones.
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Huaco: se registró actividad eléctrica y truenos sin lluvias al momento del informe; tanto el agua potable como la energía eléctrica operaban con normalidad.
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Villa Mercedes, La Frontera, Pampa Vieja y Niquivil: solo presentaron lluvias aisladas, sin reportes de emergencias ni pedidos de asistencia. En los badenes de Eugenio Flores, el nivel de la creciente mostraba una tendencia descendente.
Estado de las rutas y recomendaciones para circular
Desde el COEM detallaron la situación vial en los principales corredores del norte sanjuanino y solicitaron extremar las medidas de precaución: