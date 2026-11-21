El espacio abrió un nuevo local partidario en el norte sanjuanino y completó su estructura territorial en toda la provincia.

El acto de apertura se realizó en la esquina de San Martín y avenida Caseros, con la participación de dirigentes y referentes del espacio.

La Libertad Avanza inauguró una sede en Jáchal y completó así su presencia territorial en los 19 departamentos de San Juan. El acto se realizó en la esquina de San Martín y avenida Caseros, con la participación de dirigentes, autoridades partidarias, militantes y vecinos.

La apertura del local estuvo encabezada por el referente departamental José Roberto Cabanay, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y destacó la intención del espacio de fortalecer su organización política en el departamento. También estuvieron presentes el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella y el senador nacional Bruno Olivera, quien habló en representación del diputado nacional José Peluc, ausente por cuestiones de agenda.

El recorrido del espacio en la provincia Durante su intervención, Olivera repasó el crecimiento de La Libertad Avanza en San Juan desde 2023, cuando el espacio comenzó con una estructura territorial reducida y una militancia concentrada en distintos puntos de la provincia. Según planteó, con el paso del tiempo el partido fue ampliando su presencia y sumando referentes departamentales, hasta avanzar con la apertura de sedes en distintos municipios. Jáchal era uno de los departamentos que todavía no contaba con un local propio. La inauguración permitió completar esa etapa de organización interna y consolidar una estructura con presencia formal en los 19 departamentos de San Juan.