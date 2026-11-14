La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en San Juan y quedó a un paso de completar su expansión territorial

LLA abrió un local partidario en San Martín y ya cuenta con 18 sedes. Solo le resta llegar a un departamento para completar su presencia en los 19 distritos.

La Libertad Avanza (LLA) continúa ampliando su estructura política en San Juan y quedó a un paso de completar su despliegue territorial en toda la provincia. El espacio que conduce el diputado nacional José Peluc inauguró una nueva sede en el departamento San Martín y alcanzó los 18 locales partidarios, de los 19 departamentos sanjuaninos.

El nuevo espacio funciona en La Puntilla, barrio Entre Ríos, y su apertura reunió a dirigentes, jóvenes y simpatizantes del partido. La bienvenida estuvo a cargo de Stella Maris Caballero, quien recibió a las autoridades y a los asistentes.

Entre los presentes estuvieron el diputado provincial Fernando Patinella, el diputado nacional Abel Chiconi y el dirigente político Martín Turcuman. Sin embargo, uno de los principales momentos del encuentro estuvo marcado por el discurso de Peluc, quien destacó la participación de los jóvenes en el reciente Congreso de Jóvenes realizado en San Juan.

Durante su intervención, el referente libertario convocó a los dirigentes y militantes a involucrarse en el proyecto político del presidente Javier Milei y fortalecer su presencia en el territorio. "Debemos contagiar el cambio que quiere Javier Milei para todos los argentinos. Como dirigentes no podemos fallar", expresó.

En esa línea, explicó que la apertura de locales partidarios en los distintos departamentos busca generar espacios para que los ciudadanos puedan involucrarse y participar. Además, sostuvo que "el efecto Milei debe aplicarse en nuestra provincia", en referencia a la intención de trasladar las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional al ámbito sanjuanino.