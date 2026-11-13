    • 13 de noviembre de 2026 - 19:52

    Arranca la cuarta etapa para entrar a la Justicia sanjuanina: 100 preguntas en 75 minutos y 71 aciertos para seguir en carrera

    La cuarta etapa del concurso de aspirantes comenzará el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre. Participarán quienes hayan superado las pruebas de dactilografía y ortografía y completado el curso virtual obligatorio. Los cronogramas ya están disponibles.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan entrará en una instancia decisiva. Desde el próximo miércoles 18 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre, se desarrollará la cuarta etapa del proceso de selección, correspondiente a la prueba de conocimientos teóricos. Los aspirantes deberán responder 100 preguntas de opción múltiple y alcanzar, como mínimo, 71 respuestas correctas para continuar en carrera.

    Leé además

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro
    Imagen ilustrativa.

    Le prometieron ganancias con criptomonedas, lo estafaron por más de $13 millones y la Justicia logró devolverle parte del dinero

    La evaluación estará destinada a quienes hayan aprobado las instancias anteriores: dactilografía, ortografía y el curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado. La convocatoria para esta etapa corresponde a la Primera Circunscripción Judicial e incluye también a las personas con discapacidad que hayan superado los requisitos previos.

    El examen tendrá una duración máxima de 75 minutos. Es decir, los postulantes deberán demostrar sus conocimientos sobre los contenidos establecidos para el concurso y resolver al menos el 71% de las preguntas correctamente para aprobar.

    Los cronogramas con los días y horarios asignados a cada aspirante fueron publicados en la página web institucional del Poder Judicial (www.jussanjuan.gov.ar). Desde la Dirección de Recursos Humanos recordaron que cada participante deberá presentarse 15 minutos antes del turno correspondiente y concurrir con su DNI. La sede de evaluación será la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital.

    Un concurso con más de 12 mil inscriptos

    El proceso de selección de 2026 despertó un marcado interés: registró 12.293 inscriptos, frente a los 9.956 que había tenido el concurso de 2022. La convocatoria está orientada a cubrir futuros cargos de planta permanente para personal administrativo y técnico del Poder Judicial.

    El mecanismo contempla cinco instancias eliminatorias. La primera fue la prueba de dactilografía, en la que los postulantes debieron escribir correctamente un texto jurídico de 100 palabras en cuatro minutos. Luego llegó la evaluación de ortografía y, posteriormente, el curso virtual de nueve módulos, con contenidos vinculados a distintas ramas del Derecho y a la organización del Poder Judicial.

    La prueba teórica será el cuarto filtro. Quienes logren superarlo todavía deberán asistir a una quinta y última instancia: la entrevista personal, cuya asistencia es obligatoria.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Justicia Federal ordenó al PAMI la cobertura del 100% de los audífonos de alta tecnología.

    Justicia ordena a PAMI cubrir el 100% de audífonos de $6 millones para jubilado sanjuanino

    consejo de la magistratura: la disputa por dos sillas que puede cambiar el equilibrio politico de la justicia sanjuanina

    Consejo de la Magistratura: la disputa por dos sillas que puede cambiar el equilibrio político de la Justicia sanjuanina

    La jueza de la Tercera Nominación Laboral, María Gabriela Padin.-

    La Justicia laboral de San Juan: un 35% más de causas, los sectores que despiden y las diferencias por los reclamos a las ART

    nuevo giro en la causa $libra: casacion abrio una via para revisar el cierre y los sobreseimientos de milei

    Nuevo giro en la causa $LIBRA: Casación abrió una vía para revisar el cierre y los sobreseimientos de Milei