Arranca la cuarta etapa para entrar a la Justicia sanjuanina: 100 preguntas en 75 minutos y 71 aciertos para seguir en carrera

La cuarta etapa del concurso de aspirantes comenzará el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre. Participarán quienes hayan superado las pruebas de dactilografía y ortografía y completado el curso virtual obligatorio. Los cronogramas ya están disponibles.

El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan entrará en una instancia decisiva. Desde el próximo miércoles 18 de noviembre y hasta el martes 1 de diciembre, se desarrollará la cuarta etapa del proceso de selección, correspondiente a la prueba de conocimientos teóricos. Los aspirantes deberán responder 100 preguntas de opción múltiple y alcanzar, como mínimo, 71 respuestas correctas para continuar en carrera.

La evaluación estará destinada a quienes hayan aprobado las instancias anteriores: dactilografía, ortografía y el curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado. La convocatoria para esta etapa corresponde a la Primera Circunscripción Judicial e incluye también a las personas con discapacidad que hayan superado los requisitos previos.

El examen tendrá una duración máxima de 75 minutos. Es decir, los postulantes deberán demostrar sus conocimientos sobre los contenidos establecidos para el concurso y resolver al menos el 71% de las preguntas correctamente para aprobar.

Los cronogramas con los días y horarios asignados a cada aspirante fueron publicados en la página web institucional del Poder Judicial (www.jussanjuan.gov.ar). Desde la Dirección de Recursos Humanos recordaron que cada participante deberá presentarse 15 minutos antes del turno correspondiente y concurrir con su DNI. La sede de evaluación será la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, Capital.

Un concurso con más de 12 mil inscriptos El proceso de selección de 2026 despertó un marcado interés: registró 12.293 inscriptos, frente a los 9.956 que había tenido el concurso de 2022. La convocatoria está orientada a cubrir futuros cargos de planta permanente para personal administrativo y técnico del Poder Judicial.