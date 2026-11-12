Le prometieron ganancias con criptomonedas, lo estafaron por más de $13 millones y la Justicia logró devolverle parte del dinero

Una investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan permitió recuperar aproximadamente $3.800.000 que habían quedado retenidos en una plataforma de intercambio de criptomonedas , luego de que un hombre fuera víctima de una estafa vinculada a una supuesta inversión financiera.

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La intervención de la Fiscalía fue determinante para rastrear los movimientos del dinero, solicitar el bloqueo de los fondos disponibles y gestionar su devolución mediante una autorización judicial. El damnificado confirmó este miércoles que recibió el importe en su cuenta bancaria.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada el 2 de octubre de 2026. La víctima relató que durante agosto había sido contactada por personas que se hacían pasar por asesores financieros especializados en inversiones con criptomonedas.

Según la investigación, los supuestos inversores se comunicaban con el hombre a través de WhatsApp y lo orientaban para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en la plataforma Ripio y realizar diferentes operaciones financieras.

La maniobra incluyó incluso recomendaciones para solicitar préstamos bancarios en el Banco Galicia y en el Banco Nación, con el argumento de aumentar el capital disponible para invertir y obtener mayores ganancias.

El dinero era transferido desde las cuentas bancarias del damnificado hacia Ripio. Una vez allí, se convertía en criptoactivos que luego eran enviados a direcciones externas indicadas por los supuestos asesores.

La estafa avanzó hasta que los interlocutores le exigieron un nuevo depósito de $8.000.000 para poder retirar las supuestas ganancias acumuladas. Frente a ese pedido, el hombre advirtió que había sido engañado y decidió acudir a la Justicia. En ese momento, calculó que el perjuicio económico rondaba los $13.000.000.

El rastreo permitió recuperar $3,8 millones

Tras recibir la denuncia, la UFI Delitos Informáticos y Estafas puso en marcha distintas medidas para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar cuánto dinero todavía podía recuperarse.

Entre las primeras actuaciones, se envió un requerimiento formal a Ripio - Moonbird SRL, acompañado por el levantamiento del secreto bancario y la solicitud de congelamiento de los activos que permanecieran disponibles en la cuenta del denunciante.

La información remitida por la plataforma el 2 de noviembre permitió conocer en detalle los movimientos realizados. Se habían registrado depósitos por un total de $14.260.000, provenientes de cuentas bancarias pertenecientes a la propia víctima.

También se comprobó que desde esa cuenta se habían enviado criptomonedas por un valor aproximado de $12.140.340 hacia dos direcciones externas.

Sin embargo, todavía quedaba un saldo de 2.329,47616 USDT, equivalente a unos $3.800.000, que había sido bloqueado por la plataforma.

Con esos datos, la Fiscalía solicitó al juez de Control de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, que autorizara la restitución del dinero al damnificado. El pedido recibió el visto bueno judicial y la operación se concretó. Posteriormente, el hombre presentó ante la Unidad Fiscal la constancia de acreditación de los fondos en su cuenta bancaria.

Aunque se logró recuperar la totalidad del dinero que todavía permanecía disponible en Ripio, la investigación no permitió identificar hasta el momento a los responsables de la maniobra. Según se informó, utilizaron líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado.

Qué hacer ante una posible estafa virtual

Las autoridades recomiendan interrumpir inmediatamente las transferencias y cortar el contacto con las personas involucradas ante la primera sospecha de fraude.

También es fundamental conservar todas las pruebas disponibles, como conversaciones de WhatsApp, números telefónicos, comprobantes bancarios, datos de las cuentas receptoras, direcciones de billeteras de criptomonedas y capturas de pantalla.

El paso siguiente es realizar la denuncia lo antes posible y aportar toda la información reunida. La rapidez de la presentación puede ser decisiva para que los investigadores soliciten medidas urgentes de rastreo, identificación y congelamiento de los fondos.

El caso resuelto en San Juan demuestra que, cuando se actúa a tiempo, es posible recuperar parte del dinero perdido en una estafa digital antes de que los responsables logren moverlo hacia otras cuentas o plataformas.