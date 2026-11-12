Detuvieron a un hombre acusado de abusar y maltratar a dos cachorros, uno de los cuales murió

Un grave caso de maltrato y presunto abuso sexual contra animales generó conmoción en Pocito . Un hombre de 34 años fue detenido luego de ser acusado de someter a dos cachorros de entre cinco y seis meses a situaciones de violencia. Los perros fueron rescatados por proteccionistas y trasladados a una veterinaria, pero uno de ellos falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

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La situación comenzó a investigarse a mediados de octubre, cuando un proteccionista recibió información aportada por vecinos del barrio Cruce de los Andes. Según las denuncias, en una vivienda de la zona dos cachorros estarían siendo víctimas de maltrato. Ante la preocupación, el hombre intervino junto con otra proteccionista y consiguió poner a los animales a salvo.

Al ser examinados en una veterinaria, ambos presentaban lesiones. El profesional que los atendió detectó, además, indicadores compatibles con maltrato y abuso sexual . Pese a los esfuerzos por asistirlos, uno de los cachorros murió debido a la severidad de las heridas.

A partir de estos hallazgos tomaron intervención el Juzgado de Faltas de Pocito y efectivos de la Policía Rural, que comenzaron con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La investigación sumó otro elemento a principios de noviembre, cuando se radicó una denuncia por la presunta comercialización de aves desde el mismo domicilio. Con la información reunida, las autoridades dispusieron un allanamiento en la propiedad.

Durante el operativo encontraron seis aves que, aparentemente, estaban destinadas a la venta, además de otro perro. Tanto las aves como el can fueron retirados del inmueble para resguardar su integridad.

El dueño de la vivienda, un changarín de 34 años, quedó detenido por una infracción a la normativa vigente sobre maltrato y crueldad animal. Permaneció privado de la libertad durante dos días y recuperó la libertad el sábado.

En el expediente, el acusado habría rechazado inicialmente las imputaciones, aunque posteriormente habría admitido parte de lo sucedido e intentado justificar su conducta.

Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado de Faltas, deberá realizar el curso “Responsabilidad y Cuidado de Animales". La capacitación busca promover la conciencia sobre el respeto, los derechos y la protección de los animales.

La resolución también contempla la prohibición de mantener animales en su domicilio y una restricción de acercamiento y contacto con algunos familiares que prestaron declaración durante la investigación.

Por último, en el marco de las actuaciones se examinó una posible situación de abuso contra una menor perteneciente al entorno familiar del acusado. Sin embargo, esa línea investigativa estaría prácticamente descartada hasta el momento.