Cayó por robo junto con su hija menor y se fugó de la Comisaría 3ra: fue condenada a 3 meses de cárcel

Una mujer que había sido detenida por intentar robar ropa junto a su hija adolescente protagonizó una fuga de la Comisaría 3ª, donde permanecía alojada tras el procedimiento policial. Luego de escapar, se inició una búsqueda que terminó con su recaptura en el departamento Rawson. Fue condenada por Flagrancia.

Cometieron un robo millonario y el auto en el que iban "los dejó a pata": fueron atrapados por la Policía

Se trata de Marcela Alejandra Díaz Casivar , de 33 años, quien había quedado vinculada a una causa por hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una persona menor de edad. Finalmente, fue sentenciada a tres meses de prisión efectiva mediante un acuerdo de juicio abreviado .

La recaptura fue realizada por efectivos de la Brigada Central , quienes, tras distintas tareas investigativas, establecieron que Díaz podía encontrarse en el barrio Belgrano, en Rawson , en una vivienda vinculada a un sujeto conocido en el ambiente delictivo como "El Negro Tara". Los policías llegaron hasta el lugar, la localizaron y concretaron su aprehensión sin que se registraran incidentes.

El hecho original ocurrió el 4 de noviembre, alrededor de las 13:19, en el comercio de indumentaria Influencer Store, ubicado sobre avenida Rioja, entre Libertador y Laprida, en Capital.

Según la investigación, la maniobra comenzó cuando la adolescente, de 15 años, ingresó al comercio simulando estar interesada en comprar ropa. Allí eligió un top negro, consultó su precio y lo retiró de la exhibición para observarlo. Poco después entró su madre, Marcela Díaz Casivar, quien se dirigió hacia el fondo del local para distraer a la encargada. Mientras la mujer mantenía ocupada a la empleada, la menor ocultó la prenda entre sus pertenencias y salió del negocio sin pagarla. El top tenía un valor de $20.000.

La encargada advirtió el faltante y revisó las cámaras de seguridad, donde descubrió la maniobra coordinada entre ambas. Tras alertar sobre lo ocurrido, el propietario y algunos testigos las señalaron, por lo que personal del Cuerpo Especial de Vigilancia intervino y logró aprehenderlas a pocos metros, en la intersección de avenida Rioja y Libertador.

A partir de ese procedimiento se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y tomó intervención el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación por la participación de la adolescente.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Milagros Verón. Díaz Casivar fue penada por hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una persona menor de edad. Además, fue declarada reincidente y se dispuso su prisión preventiva.