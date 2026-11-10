Intentó abrir dos vehículos para robar en Chimbas y lo atraparon con un cuchillo

El joven, de 23 años, fue detenido en el barrio Los Surcos. Había dañado los vidrios de un Chevrolet Corsa y una Renault Kangoo. Llevaba puesto un chaleco que había sido sustraído de uno de los vehículos.

Un joven de 23 años, identificado como Uriel Quiroga Pérez, fue detenido en Chimbas después de intentar abrir dos vehículos estacionados en el barrio Los Surcos. Cuando lo interceptaron, llevaba un cuchillo de unos 23 centímetros y tenía puesto un chaleco que había sido robado del interior de una camioneta.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Norte. El primer episodio fue advertido cuando los uniformados encontraron a un sujeto que intentaba forzar un Chevrolet Corsa Classic, que presentaba daños en las ventanillas del costado derecho.

En el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 31 años, quien explicó que el propietario del automóvil no estaba en San Juan porque se encontraba de viaje en Bariloche.

La investigación permitió vincular al sospechoso con otro hecho ocurrido en el mismo barrio. Un hombre de 50 años denunció que habían dañado el vidrio de su Renault Kangoo y sustraído del interior un chaleco rojo marca Montagne.

El detalle que complicó al joven fue que, al momento de ser interceptado, llevaba puesta precisamente esa prenda, lo que permitió relacionarlo con el robo denunciado.