Intentó abrir dos vehículos para robar en Chimbas y lo atraparon con un cuchillo

Un joven de 23 años, identificado como Uriel Quiroga Pérez, fue detenido en Chimbas después de intentar abrir dos vehículos estacionados en el barrio Los Surcos. Cuando lo interceptaron, llevaba un cuchillo de unos 23 centímetros y tenía puesto un chaleco que había sido robado del interior de una camioneta.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Norte. El primer episodio fue advertido cuando los uniformados encontraron a un sujeto que intentaba forzar un Chevrolet Corsa Classic, que presentaba daños en las ventanillas del costado derecho.
En el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 31 años, quien explicó que el propietario del automóvil no estaba en San Juan porque se encontraba de viaje en Bariloche.
La investigación permitió vincular al sospechoso con otro hecho ocurrido en el mismo barrio. Un hombre de 50 años denunció que habían dañado el vidrio de su Renault Kangoo y sustraído del interior un chaleco rojo marca Montagne.
El detalle que complicó al joven fue que, al momento de ser interceptado, llevaba puesta precisamente esa prenda, lo que permitió relacionarlo con el robo denunciado.
El detenido Quiroga, además del chaleco, tenía entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros.
Por el caso intervino la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos.