    • 10 de noviembre de 2026 - 06:47

    Chimbas será escenario de la VI Feria Agroproductiva: conocé cuándo será

    Este evento, pensado para que los vecinos de Chimbas compren productos frescos, será en la Delegación Este del municipio.

    El sábado 14 de noviembre habrá Feria Agroproductiva en Chimbas.

    El sábado 14 de noviembre habrá Feria Agroproductiva en Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El departamento de Chimbas será el escenario de una nueva edición de la propuesta que busca potenciar el consumo local y fortalecer la economía regional. Llega la VI Feria Agroproductiva "De la chacra a tu mesa", un evento diseñado para que vecinos y visitantes puedan adquirir productos frescos y de calidad directamente de las manos de quienes los producen.

    Leé además

    La jueza María Servini de Cubría, más conocida como la jueza Barú Budú Budía.-

    Las perlitas de la rosca en San Juan: el católico que no quiere "otro Alberto"; la referente de Bullrich que responde a Peluc; y el pedido de la jueza Barú Budú Budía
    chimbas: combaten un incendio en un aserradero sobre el lateral de la ruta 40

    Chimbas: combaten un incendio en un aserradero sobre el lateral de la Ruta 40

    Calidad, variedad y precios accesibles

    La cita es este sábado 14 de noviembre a partir de las 10. El punto de encuentro elegido en esta oportunidad es la Delegación Este, ubicada en la intersección de las calles Rodríguez y Luna.

    Durante la jornada, los asistentes se encontrarán con una gran variedad de productos frescos y elaborados por productores locales de la zona de El Mogote. El objetivo principal de la feria es consolidar un canal directo de comercialización, garantizando excelente calidad a precios accesibles para toda la comunidad.

    Convocatoria para feriantes de Chimbas

    Desde la organización se informó que continúan abiertas las consultas y las inscripciones destinadas a los productores agroproductivos que deseen participar con sus stands. Los interesados pueden comunicarse a través de la línea telefónica 264 525-4138.

    Elegir productos locales es una forma directa de apoyar el trabajo de los productores de la región y disfrutar de una propuesta recreativa y económica pensada para el bienestar de toda la comunidad. ¡No te la pierdas!

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    maria fernanda fontela, de chimbas: la creatividad artesanal de transformar la basura en un producto ecologico

    María Fernanda Fontela, de Chimbas: la creatividad artesanal de transformar la basura en un producto ecológico

    Chimbas se prepara para hacer frente a los fenómenos climáticos asociados a El Niño.

    Chimbas se prepara ante El Niño: mapa de riesgos, obras preventivas y un plan integral frente a emergencias

    Merlo y Castillo. 

    Le disparó a un hombre en Chimbas, pero zafó de una condena más dura porque la víctima se fue del hospital y no hizo la denuncia

    Daina Luna, en campaña.-

    Nació un partido municipal para pelear la intendencia de Chimbas sin la "bendición" de Gioja ni Uñac