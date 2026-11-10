Chimbas será escenario de la VI Feria Agroproductiva: conocé cuándo será

Este evento, pensado para que los vecinos de Chimbas compren productos frescos, será en la Delegación Este del municipio.

El departamento de Chimbas será el escenario de una nueva edición de la propuesta que busca potenciar el consumo local y fortalecer la economía regional. Llega la VI Feria Agroproductiva "De la chacra a tu mesa", un evento diseñado para que vecinos y visitantes puedan adquirir productos frescos y de calidad directamente de las manos de quienes los producen.

Calidad, variedad y precios accesibles La cita es este sábado 14 de noviembre a partir de las 10. El punto de encuentro elegido en esta oportunidad es la Delegación Este, ubicada en la intersección de las calles Rodríguez y Luna.

Durante la jornada, los asistentes se encontrarán con una gran variedad de productos frescos y elaborados por productores locales de la zona de El Mogote. El objetivo principal de la feria es consolidar un canal directo de comercialización, garantizando excelente calidad a precios accesibles para toda la comunidad.

Convocatoria para feriantes de Chimbas Desde la organización se informó que continúan abiertas las consultas y las inscripciones destinadas a los productores agroproductivos que deseen participar con sus stands. Los interesados pueden comunicarse a través de la línea telefónica 264 525-4138.