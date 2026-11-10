Chimbas será escenario de la VI Feria Agroproductiva: conocé cuándo será

El departamento de Chimbas será el escenario de una nueva edición de la propuesta que busca potenciar el consumo local y fortalecer la economía regional. Llega la VI Feria Agroproductiva "De la chacra a tu mesa", un evento diseñado para que vecinos y visitantes puedan adquirir productos frescos y de calidad directamente de las manos de quienes los producen.
Calidad, variedad y precios accesibles
La cita es este sábado 14 de noviembre a partir de las 10. El punto de encuentro elegido en esta oportunidad es la Delegación Este, ubicada en la intersección de las calles Rodríguez y Luna.
Durante la jornada, los asistentes se encontrarán con una gran variedad de productos frescos y elaborados por productores locales de la zona de El Mogote. El objetivo principal de la feria es consolidar un canal directo de comercialización, garantizando excelente calidad a precios accesibles para toda la comunidad.
Convocatoria para feriantes de Chimbas
Desde la organización se informó que continúan abiertas las consultas y las inscripciones destinadas a los productores agroproductivos que deseen participar con sus stands. Los interesados pueden comunicarse a través de la línea telefónica 264 525-4138.
Elegir productos locales es una forma directa de apoyar el trabajo de los productores de la región y disfrutar de una propuesta recreativa y económica pensada para el bienestar de toda la comunidad. ¡No te la pierdas!