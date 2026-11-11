    • 11 de noviembre de 2026 - 22:26

    Santiago del Estero: una mujer denunció a su expareja luego de descubrir un video en el que abusaba de su hijo de 6 años

    La madre del nene aseguró ante la Policía que encontró una grabación en el celular del hombre y que él destruyó el dispositivo para eliminar las pruebas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer denunció a su expareja por un presunto abuso sexual contra su hijo de 6 años, luego de encontrar un video en el que, según su relato, el hombre aparecía cometiendo el crimen. La denuncia quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Santiago del Estero.

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    El hecho se dio a conocer este miércoles, aunque ocurrió durante el fin de semana en una casa del barrio Belgrano de la capital provincial. Todo habría comenzado con una discusión entre la denunciante, de 40 años, y el padre del nene, de 38.

    De acuerdo a lo que informó El Liberal, la mujer se presentó en la Comisaría Sexta con una herida en una de sus manos. En medio de una crisis de llanto y nervios, les contó a los efectivos que su hijo había sido víctima de un abuso sexual por parte de su papá.

    Según declaró, momentos antes había descubierto un video en el celular del hombre que lo involucraría en los presuntos abusos.

    La mujer sostuvo que su expareja estaba alcoholizada y que, al enterarse del hallazgo, destruyó el teléfono para eliminar las pruebas. Además, aseguró que, durante el enfrentamiento, ella sufrió un corte en uno de sus dedos.

    Ante la gravedad de la situación, los efectivos dieron intervención a las autoridades judiciales. Por este motivo, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual abrió una causa por abuso sexual a un menor y ordenó distintas tareas para avanzar con la investigación.

    La Policía también dispuso medidas para resguardar la integridad del nene de 6 años y restricciones para el acusado.

    La causa continúa en etapa investigativa. Entre las medidas previstas se encuentra el peritaje del celular y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades penales.

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