La "Mike Tyson" santiagueña: atacó a su pareja a mordiscones y le destrozó la casa

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El 28 de junio de 1997, el mundo del boxeo quedó paralizado cuando Mike Tyson le arrancó un pedazo de cartílago a la oreja derecha de Evander Holyfield en Las Vegas. Casi tres décadas después, la mística del "Iron Mike" hambriento resucitó de la forma más bizarra e insólita posible en la apacible localidad santiagueña de El Polear. Esta vez no hubo réferi, ni cuadrilátero, ni bolsas millonarias en dólares: solo una vivienda destrozada, un tornero desesperado y una mujer convertida en una verdadera máquina de tirar tarascones.

La sangrienta contienda doméstica tuvo lugar en el interior de la casa que compartía la pareja. Según la reconstrucción de la pelea, la acusada entró en una suerte de trance combativo que avergonzaría al mismísimo Tyson en sus épocas de gloria. Sin guantes ni protector bucal, la mujer se abalanzó sobre el hombre y desató un ataque antropófago de múltiples frentes, aplicando dentelladas encarnizadas en los brazos, el tórax y la espalda de su pareja. Cada acometida dental iba acompañada por el crujido de muebles, adornos y pertenencias personales que caían víctimas de una furia destructiva digna de un huracán.

Atrapado en su propia casa y recibiendo golpes y mordiscos por todos los flancos, el atribulado tornero comprendió que no tenía manera de decretar un "clinch" para tomar aire. La única salvación llegó gracias al ingenio de su hermano, quien asumió el rol del esquinero salvador: se acercó hasta el domicilio desde el exterior y, al mejor estilo de un rescate hollywoodense de bajo presupuesto, logró arrojarle las llaves por la ventana. Con esa jugada táctica, la víctima logró abrir la puerta, romper el cerco y huir a toda prisa con rumbo a la Comisaría N° 12.

Mientras el agredido intentaba recobrar el aliento y contabilizar la cantidad de marcas de dentadura que le habían quedado estampadas en el cuerpo, la versión santiagueña de Tyson continuaba atrincherada en el "ring" doméstico, rematando lo poco que quedaba en pie de la casa. Enterado del insólito y violento episodio, el fiscal de turno, Álvaro Yagüe, no dudó en enviar a las fuerzas de seguridad para ponerle fin a la contienda.