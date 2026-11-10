Mataron a un joven de 25 años en una balacera y detuvieron a un sospechoso con dos granadas

Un violento ataque armado terminó con un joven de 25 años asesinado y otros dos hombres heridos durante la madrugada del domingo en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El episodio desató un importante operativo policial que terminó con la detención de un sospechoso, quien habría descartado un bolso con dos granadas de mano de fabricación militar mientras intentaba escapar.

Encontraron al joven de 22 años que estaba desaparecido en San Juan desde el miércoles

Conmoción en Chaco: una joven de 22 años y cuatro niños murieron quemados en un incendio y detuvieron a su pareja

La víctima fue identificada como Uriel Alexander Flores, de 25 años, domiciliado en la localidad de Fray Luis Beltrán. El homicidio ocurrió alrededor de las 0.30, en una vivienda ubicada sobre calle Estrada al 200, cerca del límite entre ambas localidades.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, al menos cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de un Citroën C3 gris y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la propiedad. Flores recibió varios impactos de bala en el tórax y murió como consecuencia de las heridas.

En tanto, otros dos hombres, de 33 y 36 años, sufrieron lesiones de arma de fuego en una pierna y un glúteo, respectivamente.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que las tres víctimas registraban antecedentes penales. Además, señalaron que la vivienda atacada había sido allanada tres meses antes en el marco de una investigación por presunta comercialización minorista de estupefacientes.

Encontraron el auto incendiado y detuvieron a un sospechoso con granadas

Después de la balacera, los investigadores desplegaron un operativo para localizar el vehículo en el que se movilizaban los atacantes. Poco después, un llamado al 911 alertó sobre un automóvil que se estaba incendiando en la esquina de Lavalle y Beruti, en el barrio Granaderos de Fray Luis Beltrán.

Cuando llegaron, los efectivos comprobaron que se trataba de un Citroën C3 que tenía un pedido de secuestro vigente por robo. Según la reconstrucción inicial, cuatro hombres habrían abandonado el vehículo y escapado a pie luego de cruzar las vías del Ferrocarril Mitre.

Durante los rastrillajes, agentes del Grupo de Operaciones Tácticas localizaron a varios sospechosos en las inmediaciones de avenida Fray Luis Beltrán y Roque Sáenz Peña.

Uno de ellos, un joven de 25 años domiciliado en Rosario, fue reducido por vecinos cuando presuntamente intentaba conseguir una motocicleta o una bicicleta para continuar la fuga. El sospechoso, identificado por sus iniciales como A. D. V., quedó detenido.

La situación tomó un giro todavía más delicado cuando los investigadores establecieron que, durante la persecución, el hombre habría arrojado un bolso que contenía dos granadas de mano FMK2, de fabricación militar. Los artefactos presentaban signos de deterioro y fueron intervenidos por personal especializado. Hasta el momento, no se había informado oficialmente si conservaban capacidad explosiva.

Horas más tarde, la Policía también encontró una pistola sobre el techo de otra vivienda de Fray Luis Beltrán. Ahora buscan determinar si esa arma fue utilizada durante el ataque.

Investigan una posible disputa narco

La causa quedó a cargo de la fiscal Lucía Pazos, de la Unidad Fiscal de San Lorenzo, quien ordenó distintas medidas para reconstruir el homicidio e identificar a todos los participantes.

Una de las principales hipótesis apunta a establecer si la balacera estuvo relacionada con una disputa entre organizaciones dedicadas a la comercialización de drogas en la región.

Además, los investigadores analizan una posible conexión entre el detenido y una pancarta con amenazas que había aparecido semanas atrás en una escuela del barrio Rucci, en la zona norte de Rosario. En aquel mensaje anónimo se mencionaba al sospechoso y se lo vinculaba con una organización criminal, aunque esa presunta pertenencia todavía no fue acreditada judicialmente.

Mientras avanzan los peritajes sobre el automóvil incendiado, el arma secuestrada y las dos granadas, la Justicia intenta establecer el móvil del crimen y dar con los demás sospechosos que participaron de la balacera.