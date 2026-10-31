    • 31 de octubre de 2026 - 13:22

    Encontraron al joven de 22 años que estaba desaparecido en San Juan desde el miércoles

    El Programa provincial San Juan Te Busca informó que fue hallado este sábado 31 de octubre, tres días después de que se perdiera su rastro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Programa provincial de búsqueda de personas extraviadas “San Juan Te Busca” comunicó que fue encontrado Jesús Fabricio Díaz Cortez, de 22 años, quien estaba desaparecido desde el 28 de octubre de 2026. La fecha de hallazgo que figura en el aviso oficial es el 31 de octubre.

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    La noticia fue difundida a través de un comunicado con la leyenda “Encontramos a”, en el que se expresó la alegría por haber podido dar con el joven. El aviso lleva el sello del Ministerio Público de San Juan, la UFI Genérica, la Policía y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno provincial, organismos que intervienen en este tipo de búsquedas.

    Por el momento, no se informaron detalles sobre dónde ni en qué circunstancias fue localizado ni sobre su estado de salud.

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