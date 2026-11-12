    • 12 de noviembre de 2026 - 09:14

    Un incendio destruyó por completo una vivienda en Santa Lucía

    Un voraz incendio en Villa Isabel destruyó por completo una vivienda y requirió la intervención de múltiples dotaciones de bomberos sin dejar víctimas fatales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una vivienda en Villa Isabel, departamento Santa Lucía, fue consumida por un importante incendio durante la noche de este miércoles, generando pérdidas totales.

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    El siniestro movilizó a diversas dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente para controlar las llamas y asegurar la zona, disipando la alarma inicial por la posible presencia de una persona atrapada.

    Efectivos del Cuartel Central y Bomberos Municipales desplegaron un operativo de varias horas para sofocar el fuego y evitar mayores riesgos. Aunque la preocupación inicial se centró en la posibilidad de víctimas, Bomberos Municipales confirmaron posteriormente que no se registraron heridos en el suceso.

    La magnitud de las llamas derivó en la destrucción completa de la propiedad. Tras controlar el incendio, los equipos de emergencia realizaron inspecciones de rigor para descartar cualquier peligro latente en la estructura afectada, mientras los vecinos de la zona observaron con inquietud el accionar de los cuerpos de rescate.

    Causas del siniestro

    Las causas que originaron el devastador incendio aún se desconocen y se encuentran bajo investigación. Los equipos de bomberos trabajaron arduamente para extinguir completamente las llamas y asegurar que el fuego no se propagara a propiedades aledañas, minimizando así el riesgo para la comunidad.

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