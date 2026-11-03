    • 3 de noviembre de 2026 - 20:13

    Un voraz incendio de pastizales en Ullum movilizó a varias dotaciones de bomberos

    El fuego se desplegó cerca del perilago, en el cruce de las rutas 60 y 54. Ocurrió en una jornada sofocante en San Juan donde la temperatura alcanzó los 34º

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un gran incendio de pastizales se desató durante la tarde de este martes en el departamento Ullum, provocando la rápida movilización de varios equipos de bomberos para contener las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose en la zona.

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    El foco del siniestro se localizó en las inmediaciones del perilago, puntualmente en la intersección de la Ruta Provincial 60 y la Ruta 54. El avance del fuego fue registrado en redes sociales por el ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien difundió imágenes que dan cuenta de la importante extensión afectada por el humo y las llamas.

    Pese a la voracidad del incendio, desde los organismos de emergencia confirmaron que, hasta el momento, solo se registraron daños materiales sobre la vegetación de la zona, sin que se reportaran personas heridas ni viviendas afectadas.

    Las autoridades trabajan en el lugar para sofocar por completo los focos activos y determinar el origen del fuego, evaluando si se trató de un hecho intencional o accidental, en el marco de una jornada calurosa donde la temperatura en la provincia rozó los 34 grados.

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