Un voraz incendio de pastizales en Ullum movilizó a varias dotaciones de bomberos

El fuego se desplegó cerca del perilago, en el cruce de las rutas 60 y 54. Ocurrió en una jornada sofocante en San Juan donde la temperatura alcanzó los 34º

Un gran incendio de pastizales se desató durante la tarde de este martes en el departamento Ullum, provocando la rápida movilización de varios equipos de bomberos para contener las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose en la zona.

El foco del siniestro se localizó en las inmediaciones del perilago, puntualmente en la intersección de la Ruta Provincial 60 y la Ruta 54. El avance del fuego fue registrado en redes sociales por el ciclista sanjuanino Mateo Kalejman, quien difundió imágenes que dan cuenta de la importante extensión afectada por el humo y las llamas.

Pese a la voracidad del incendio, desde los organismos de emergencia confirmaron que, hasta el momento, solo se registraron daños materiales sobre la vegetación de la zona, sin que se reportaran personas heridas ni viviendas afectadas.