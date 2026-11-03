Cómo inscribir en San Juan una partida emitida en el extranjero: requisitos y dónde hacer el trámite

Las personas que tengan partidas emitidas en el extranjero y necesiten incorporarlas a los registros de San Juan pueden realizar el trámite de transcripción ante el Registro Civil de la provincia . El procedimiento permite registrar documentación vinculada con hechos como nacimientos, matrimonios o defunciones ocurridos fuera de Argentina y facilitar posteriormente distintas gestiones administrativas.

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El trámite forma parte de los procedimientos de Extraña Jurisdicción que realiza la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este servicio permite incorporar a los libros provinciales partidas expedidas originalmente por registros civiles de otros países o jurisdicciones.

Uno de los aspectos centrales es que la documentación extranjera debe reunir las condiciones necesarias para que pueda ser reconocida en Argentina. Por eso, antes de presentarla es importante verificar que se encuentre correctamente legalizada.

La apostilla es particularmente importante porque certifica la autenticidad de un documento público emitido en otro país para que pueda ser utilizado en Argentina, siempre que corresponda aplicar el sistema previsto por los acuerdos internacionales vigentes.

La persona interesada deberá presentar también la documentación personal requerida para acreditar su identidad y el vínculo con el trámite.

Partidas de matrimonio: además de la documentación legalizada, pueden requerir la presentación del oficio judicial que ordene su inscripción, según corresponda al caso.

Partidas redactadas en otro idioma: deben estar traducidas por un traductor público matriculado .

Partidas de nacimiento o defunción: deben presentarse debidamente legalizadas y, cuando fueron expedidas en otro país, contar con la Apostilla correspondiente .

Quién puede hacer el trámite

La gestión puede ser realizada por la persona interesada mayor de edad. Cuando la documentación corresponde a una persona menor de 18 años, el procedimiento debe ser iniciado por alguno de sus progenitores o representantes legales, quienes tendrán que acreditar su identidad y representación.

La inscripción permite que esa partida extranjera quede incorporada al Registro Civil sanjuanino, algo que posteriormente puede simplificar trámites en los que sea necesario acreditar nacimiento, matrimonio, fallecimiento u otras circunstancias vinculadas con el estado civil.

Dónde se realiza en San Juan

El trámite debe gestionarse ante la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, cuya sede central funciona en Santa Fe 58 Oeste, Capital. Para realizar la transcripción se debe abonar un arancel equivalente a 10 Unidades Tributarias (UT), que con el valor vigente durante 2026 representa $1.000.

Desde el Registro Civil recomiendan revisar previamente que toda la documentación extranjera esté correctamente apostillada y traducida cuando corresponda. Una partida incompleta o que no reúna las formalidades exigidas puede impedir que avance la transcripción y obligar al interesado a completar nuevamente la documentación.