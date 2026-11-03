Una alianza estratégica con un estudio local trae una multinacional a San Juan con la mira puesta en la minería

Una empresa internacional con asiento en Estados Unidos y sucursales en toda América estará abriendo su nueva oficina en San Juan . Se trata de Crowe, la multinacional especializada en auditorías, asesoramiento contable, impositivo y corporativo, que desembarcará en la provincia gracias a una alianza estratégica con López Aragón Servicios Corporativos, un estudio local dedicado al derecho minero y societario.

La llegada de la multinacional estadounidense apunta a acompañar a las empresas que buscan instalarse en San Juan, asociarse con productores locales o convertirse en proveedoras de los grandes proyectos mineros. Al mismo tiempo, la prestación de servicio no es solo para quienes busquen invertir en la provincia, sino también asesorar a compañías sanjuaninas que necesitan adecuar sus estructuras administrativas y contables a los estándares que exige la industria.

Ricardo López, socio de López Aragón Servicios Corporativos, explicó a DIARIO DE CUYO que el vínculo surgió a partir del interés de Crowe por ampliar su presencia en regiones con nuevas oportunidades de inversión. La firma ya cuenta con oficinas en Buenos Aires y Rosario y, luego de avanzar sobre el mercado energético de Vaca Muerta con una sede en Neuquén, puso la mirada en San Juan.

“Aprovechando el vínculo que tengo con uno de los directores, se comunicaron con nuestro estudio para hacer una alianza estratégica y desembarcar con la parte contable e impositiva y el asesoramiento para las empresas, añadiéndole la parte legal, que es a lo que nos dedicamos, como es el derecho minero y derecho societario”, señaló López.

La alianza permitirá que Crowe instale una oficina en la provincia, desde donde trabajará junto al estudio local. La sede estará ubicada en Mendoza 1067 y buscará acercar servicios profesionales a compañías de distintos rubros, especialmente aquellas vinculadas con la cadena de valor minera.

Auditorías y asesoramiento para cumplir con las exigencias mineras no quedarse fuera del boom

Uno de los principales objetivos de Crowe es allanar el ingreso de nuevas empresas al mercado sanjuanino. Según explicó López, la firma internacional cuenta con una amplia cartera de clientes y detectó oportunidades para acompañar a empresarios interesados en invertir en la provincia, ya sea de manera individual o mediante asociaciones con proveedores locales.

En ese proceso, el asesoramiento incluirá aspectos como la normativa vigente, la constitución de sociedades, las alianzas comerciales y las condiciones necesarias para comenzar a operar.

Pero la propuesta no estará dirigida únicamente a compañías que llegan desde otras provincias. También buscará trabajar con empresas sanjuaninas que ya forman parte del entramado productivo y necesitan profesionalizar sus procesos para responder a las exigencias de las operadoras mineras. “Hay muchas empresas que, entre los problemas que hemos detectado con nuestros clientes, no cumplen con los estándares de calidad que requieren las empresas mineras en cuanto al compliance, la forma de llevar los registros contables, los proveedores y demás. Ellos tienen experiencia en eso y podrían asesorarlas”, indicó López.

En ese sentido, las auditorías internas, la organización administrativa y la transparencia de los registros contables serán algunas de las herramientas que Crowe pondrá a disposición del sector.

Debatir sobre minería, energía e inversiones, en el marco del arribo de Crowe

La llegada de Crowe a San Juan se presentará oficialmente este jueves 5 de noviembre, a las 17 horas, durante el encuentro denominado “Espacio Unlock San Juan”, que tendrá lugar en Bodega Jaled, ubicada en Mendoza Sur 5450.

La actividad, organizada junto con EconoJournal y Trossero & Co., busca reunir a empresarios, representantes de compañías mineras y referentes del sector para analizar el escenario económico y las oportunidades de inversión en minería y energía. Uno de los ejes del encuentro será analizar si el desarrollo minero puede replicar, en términos de inversiones y oportunidades de negocios, parte del crecimiento que experimentó Vaca Muerta. También se abordarán los desafíos de infraestructura, competitividad y desarrollo de proveedores, junto con las perspectivas económicas y políticas de cara a 2027, teniendo en cuenta que se trata de un año electoral.

Los speakers confirmados son Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía; Nicolás Gandini, director de EconoJournal; y Matías Baglietto, director de Pirca Safety y referente de la cadena de valor minera. Luego de las exposiciones se realizará un espacio de intercambio y networking entre los asistentes. La convocatoria está abierta a empresarios, proveedores, clientes y público interesado.

Con esta alianza, Crowe buscará posicionarse en San Juan como un respaldo profesional para las empresas que quieran participar del crecimiento minero. La intención es aportar herramientas contables, impositivas, legales y de auditoría en un mercado donde cumplir con los requisitos de las grandes operadoras puede resultar determinante para acceder a nuevas oportunidades de negocio.