ChangoMâs presenta "El Auténtico Black Friday" con opciones de 2x1, 3x2 y 18 cuotas sin interés en electro

ChangoMâs, el supermercado argentino con presencia en todo el país inicia una nueva edición de su clásico evento "El Auténtico BLACK FRIDAY" tanto en sus sucursales ChangoMâs de todo el país como a través de los nuevos locales de cercanía MâsGo y de su tienda digital www.MasOnline.com.ar . En poco más de 15 días, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta un 50% de ahorro, oportunidad de comprar en 18 cuotas sin interés productos de Electro y múltiples oportunidades de compra en miles de artículos esenciales de todas las categorías del súper, garantizando un fuerte impacto en el consumo diario.

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Este año, el gran diferencial se centra en la propuesta de financiación de 18 cuotas sin interés en Electrodomésticos, acompañado de importantes descuentos, promociones y rebajas en almacén, bebidas, limpieza, perfumería y mascotas, complementadas por beneficios exclusivos de 2x1, 4x2 y 3x2 para los socios del programa MâsClub.

- 18 cuotas sin interés en todos los Smart TVs, Aires Acondicionados, Heladeras, Freezers, Cocinas, Lavarropas y Termotanques y de un 40% solo en un pago para productos seleccionados de esas categorías mencionadas.

- 35% de descuento en toda la categoría de juguetería y con la opción de abonar en hasta 4 cuotas sin interés.

- 20% de descuento + 18 cuotas sin interés en muebles de jardín, piletas, y bicicletas.

- 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal seleccionados.

- 2x1 en vasos y copas de vidrio para combinarlas como quieras.

Superofertas en la canasta de consumo de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza con más de 20.000 productos alcanzados.

- 4x2 exclusivo socios MâsClub en Vinos y Espumantes, que podés conseguir también con un descuento del 35% en la unidad.

- 80% de descuento en la 2a. unidad en todas las galletitas dulces y saladas, exclusivo socios MâsClub, las que también que podés conseguir con un descuento del 30% en la unidad.

- 2x1 exclusivo socios MâsClub en marcas de shampoo y acondicionador además de productos de limpieza y perfumería seleccioados que tambien podés conseguir con un 40% de descuento en la unidad.

- 3x2 en todas las cervezas.

- Opciones de descuentos en la 2a. del 80%, 70% y 50% en la segunda unidad en la compra de productos seleccionados de almacén, frescos, bebidas, perfumería y limpieza.

- Oportunidad de descuentos unitarios del 50%, 40%, 35%, 25%, en productos seleccionados de almacén, frescos, congelados, limpieza y perfumería.

No te pierdas una nueva edición de "El Auténtico

BLACK FRIDAY de ChangoMâs"

Del 29 de octubre al 16 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs, MâsGo y a través de www.MasOnline.com.ar