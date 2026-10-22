ChangoMâs presenta una nueva "Noche de Mâs Ofertas" con oportunidades de 2x1, 3x2 y productos con hasta un 40% de descuento

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y 3x2 en miles de productos. Además, oportunidades de compra del 70% y 80% de descuento en la segunda unidad y opciones de hasta 40% de descuento en todas las sucursales ChangoMâs del país, los locales Mâs Go y en www.MasOnline.com.ar durante todo el día.