    • 22 de octubre de 2026 - 09:12

    ChangoMâs presenta una nueva "Noche de Mâs Ofertas" con oportunidades de 2x1, 3x2 y productos con hasta un 40% de descuento

    Este jueves 22 de octubre de 12 a 22hs, la cadena de retail invita a sus clientes de todo el país a disfrutar de una noche llena de promociones, descuentos y oportunidades de financiación en miles de productos.

    Dos mujeres intentaron robar fernet, chocolates y elementos de belleza de un super sanjuanino
    Dos mujeres intentaron robar fernet, chocolates y elementos de belleza de un super sanjuanino

    Foto:

    ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y 3x2 en miles de productos. Además, oportunidades de compra del 70% y 80% de descuento en la segunda unidad y opciones de hasta 40% de descuento en todas las sucursales ChangoMâs del país, los locales Mâs Go y en www.MasOnline.com.ar durante todo el día.

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    Este jueves 22 de octubre, las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Mâs Go permanecerán abiertas hasta las 22 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 12hs. Además, todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital www.MasOnline.com.ar desde las 8AM.

    ¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?

    • Opción del 80% en la segunda unidad en yogures, dulces de leche, quesos crema y galletitas y tabletas de chocolate seleccionadas.
    • Oportunidad de 3x2 en todas las gaseosas, vinos, espumantes y cervezas.
    • Opción del 70% en la segunda unidad de todos los quesos y fiambres feteados, además de limpiadores, papeles higiénicos, rollos de cocina, desodorantes y jabones de tocador, entre otros.
    • Oportunidad de un 2x1 en jabones para lavar la ropa de marca seleccionada, exclusivo para socios MâsClub.
    • Descuentos del 35%, 30% y 25% en más de 1.500 productos como; cafés, yerbas, arroz, pastas secas y papas fritas. También en vegetales y prefritos de pollo congelados.
    • Oportunidad para aprovechar hasta 40% de descuento en todos los juguetes (con el adicional de 4 cuotas sin interés) y productos para el hogar.
    • Opción de 30% de descuento en productos de electro seleccionados como; aires acondicionados y Smart TV's. También en neumáticos y artículos de camping.
    • Descuento de hasta 20% en todas las bicicletas, con opción de compra en hasta 12 cuotas sin interés.

    ChangoMâs, Mâs Go y www.MasOnline.com.ar te invitan a aprovechar de una amplia selección de productos a precios accesibles para vivir una imperdible Noche de Mâs Ofertas.

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