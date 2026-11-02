FICAMEN presentó en San Juan la nueva IVECO Daily Furgón 30-160

El concesionario oficial IVECO reunió a más de 10 empresas del segmento de vehículos livianos para presentar la nueva Daily Furgón 30-160, disponible en versiones de 9, 10 y 12 m³.

El pasado miércoles 28 de octubre, FICAMEN fue escenario de una jornada especial con la presentación oficial de la nueva IVECO Daily Furgón 30-160 de rodado simple, una solución diseñada para responder a las necesidades del transporte urbano y la distribución de última milla.

El encuentro reunió a representantes y directivos de más de 10 empresas vinculadas al segmento de vehículos comerciales livianos, generando un espacio de intercambio, relacionamiento y acercamiento a las últimas novedades de la marca.

La nueva Daily Furgón 30-160, disponible en configuraciones de 9, 10 y 12 m³, se incorpora a la reconocida familia Daily, manteniendo los pilares que distinguen a esta gama: robustez, eficiencia operativa, confort y seguridad. Con tecnología EURO VI, esta nueva propuesta reafirma la versatilidad de IVECO para acompañar las distintas necesidades del transporte profesional.

La jornada contó además con la participación de representantes de IVECO, entre ellos Manuel Pardal, Ingeniero de Ventas, quien estuvo a cargo de una charla técnica en la que presentó las principales características, innovaciones y ventajas competitivas del nuevo modelo para el mercado argentino.