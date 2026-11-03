El dólar volvió a subir y en San Juan cerró a $1.590: cómo quedaron las cotizaciones

El dólar oficial volvió a subir este martes 3 de noviembre y alcanzó un nuevo máximo histórico nominal, en una jornada marcada por la presión cambiaria y la expectativa de los mercados por las elecciones de medio término en Estados Unidos. En San Juan, la cotización cerró a $1.530 para la compra y $1.590 para la venta , mientras que el mercado paralelo se mantuvo prácticamente sin cambios.

El dólar bajó sobre el cierre de octubre y así terminó la cotización en San Juan

El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord: a cuánto cotizó en San Juan y en el país

En el mercado nacional, el dólar mayorista había avanzado hasta los $1.551, mientras que la cotización minorista del Banco Nación llegó a $1.570 para la venta, también en un máximo nominal. De esta manera, el oficial quedó por encima del dólar blue, que permaneció estable en $1.565 durante la jornada del martes.

Las cotizaciones financieras también registraron movimientos alcistas. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.663,69, mientras que el dólar MEP operó en torno a los $1.571,91.

Dólar en San Juan $1.530 $1.590

Dólar blue — $1.565

Dólar Banco Nación — $1.570

Dólar mayorista — $1.551

Dólar MEP — $1.571,91

Contado con liquidación — $1.663,69

El Banco Central y la acumulación de reservas

El avance del dólar coincidió con una interrupción en las compras de divisas del Banco Central (BCRA) en el mercado oficial durante el comienzo de noviembre. La autoridad monetaria había terminado octubre con un saldo positivo de US$1.395 millones, casi tres veces el monto adquirido durante septiembre.

Pese a esa pausa, las reservas internacionales brutas aumentaron US$879 millones y finalizaron la jornada en US$50.441 millones, recuperando el nivel de los US$50.000 millones. La mejora respondió, al menos parcialmente, a factores de valuación.

De cara a las próximas ruedas, el mercado seguirá atento al ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador, el sector energético y las operaciones de financiamiento corporativo y provincial. La disponibilidad de esas divisas será determinante para evaluar si el Banco Central logra retomar las compras y sostener la acumulación de reservas.

También estarán bajo seguimiento las tasas de interés en pesos y la demanda de cobertura cambiaria, en un escenario en el que el dólar mayorista volvió a ganar terreno, aunque las expectativas del mercado de futuros todavía no reflejaron un ajuste de la misma magnitud.

Las elecciones en Estados Unidos, otro factor de presión

La jornada cambiaria también estuvo atravesada por las elecciones de medio término en Estados Unidos y su posible impacto sobre los activos argentinos.

Según el análisis de la consultora Outlier, un resultado adverso para el oficialismo estadounidense podría reducir los márgenes de acción del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y de esa cartera, lo que tendría consecuencias sobre los mercados locales.

Sin embargo, el escenario también podría ofrecer un alivio para los activos argentinos si los demócratas no consiguen controlar ambas cámaras del Congreso. En ese contexto, el resultado electoral se convirtió en otra de las variables que los inversores siguen de cerca.