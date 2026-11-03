    • 3 de noviembre de 2026 - 12:08

    San Juan inició el proceso para declarar la Emergencia Agropecuaria tras las heladas

    El Gobierno provincial y entidades del sector agrícola analizaron 1.393 denuncias que afectan a 20.139 hectáreas cultivadas. La comisión elevará sus conclusiones al gobernador, quien deberá resolver si declara la emergencia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan puso en marcha este martes el procedimiento administrativo para avanzar con la declaración de Emergencia Agropecuaria, a raíz de los daños ocasionados por las recientes contingencias climáticas en las zonas productivas de la provincia.

    Leé además

    El Papa pidió olivos de San Juan para su histórica misa en Buenos Aires.

    El Papa León XIV pidió olivos de San Juan para su misa multitudinaria en Buenos Aires
    El gobernador Marcelo Orrego integró el panel “La nueva geografía del desarrollo”.

    Orrego expuso en la Conferencia de la UIA y destacó el potencial minero y la infraestructura de San Juan

    La primera instancia consistió en una reunión entre organismos provinciales y representantes de las cámaras del sector agrícola, en la que se analizaron las denuncias presentadas por los productores y el impacto de los fenómenos climáticos sobre los cultivos. El procedimiento se enmarca en los requisitos establecidos por la Ley 368-A.

    Según los registros de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se recibieron 1.393 denuncias que comprenden unas 20.139 hectáreas cultivadas. Desde el área destacaron que el despliegue territorial permitió atender los reclamos de los productores.

    Cómo continuará el proceso de Emergencia Agropecuaria

    La comisión evaluó la información reunida y elaboró un acta con sus conclusiones, que será elevada al gobernador Marcelo Orrego. A partir de ese análisis, se recomendará si corresponde avanzar con la declaración de emergencia en las zonas afectadas.

    En caso de que el mandatario provincial disponga la medida mediante un decreto, el trámite deberá continuar con su ratificación en la Cámara de Diputados de San Juan. Posteriormente, se gestionará la homologación ante el Ministerio de Economía de la Nación.

    La declaración permitiría encuadrar formalmente la situación de los productores afectados por las inclemencias climáticas, aunque su alcance dependerá de las decisiones que se adopten en las siguientes instancias administrativas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan no tendra actividad bancaria por cinco dias seguidos: las operaciones que continuaran disponibles

    San Juan no tendrá actividad bancaria por cinco días seguidos: las operaciones que continuarán disponibles

    policias salvaron a una bebe de casi dos meses que se habia ahogado en su casa

    Policías salvaron a una bebé de casi dos meses que se había ahogado en su casa

    El viento Zonda en los departamentos precordilleranos darán paso al Sur en el Gran San Juan. Hay alerta. 

    San Juan está bajo alerta por viento Zonda: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

    De Marchi y Álvarez, entre otros.-

    Un expresidente del Foro suena como asesor de una consejera de la Magistratura de la Nación y puede tener impacto en San Juan