San Juan inició el proceso para declarar la Emergencia Agropecuaria tras las heladas

El Gobierno provincial y entidades del sector agrícola analizaron 1.393 denuncias que afectan a 20.139 hectáreas cultivadas. La comisión elevará sus conclusiones al gobernador, quien deberá resolver si declara la emergencia.

El Gobierno de San Juan puso en marcha este martes el procedimiento administrativo para avanzar con la declaración de Emergencia Agropecuaria, a raíz de los daños ocasionados por las recientes contingencias climáticas en las zonas productivas de la provincia.

La primera instancia consistió en una reunión entre organismos provinciales y representantes de las cámaras del sector agrícola, en la que se analizaron las denuncias presentadas por los productores y el impacto de los fenómenos climáticos sobre los cultivos. El procedimiento se enmarca en los requisitos establecidos por la Ley 368-A.

Según los registros de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se recibieron 1.393 denuncias que comprenden unas 20.139 hectáreas cultivadas. Desde el área destacaron que el despliegue territorial permitió atender los reclamos de los productores.

Cómo continuará el proceso de Emergencia Agropecuaria La comisión evaluó la información reunida y elaboró un acta con sus conclusiones, que será elevada al gobernador Marcelo Orrego. A partir de ese análisis, se recomendará si corresponde avanzar con la declaración de emergencia en las zonas afectadas.

En caso de que el mandatario provincial disponga la medida mediante un decreto, el trámite deberá continuar con su ratificación en la Cámara de Diputados de San Juan. Posteriormente, se gestionará la homologación ante el Ministerio de Economía de la Nación.