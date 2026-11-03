El Papa León XIV pidió olivos de San Juan para su misa multitudinaria en Buenos Aires

San Juan tendrá una presencia especial durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Aunque el Pontífice no llegará a la provincia, olivos provenientes de tierra sanjuanina formarán parte de la ornamentación de la multitudinaria misa que encabezará el próximo lunes 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La información fue revelada por el periodista Eduardo Feinmann durante su programa en Radio Mitre , al brindar detalles de los preparativos para la llegada del Papa. Según explicó, el pedido surgió desde el Vaticano y contempla una importante cantidad de olivos provenientes de San Juan para ambientar el escenario central y distintos sectores de la avenida Del Libertador.

“ Traerán una infinidad de olivos que traerán de San Juan para el escenario central y avenida Libertador, pedidos por el Vaticano ”, reveló Feinmann. Según la información difundida, los ejemplares llegarán en las próximas horas para incorporarse al montaje que ya se desarrolla en Buenos Aires. También habrá olivos procedentes de Mendoza.

Los ejemplares serán utilizados en el sector del Monumento de los Españoles, en Palermo , en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Allí León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, desde las 11.30 , una de las misas multitudinarias previstas durante su estadía en Argentina.

El mismo escenario volverá a recibir al Pontífice el martes 10 por la noche, cuando encabece un encuentro con jóvenes desde las 20.15. Los trabajos de infraestructura comenzaron a finales de octubre y contemplan un amplio operativo para recibir a los miles de fieles que llegarán desde diferentes puntos del país.

Hasta el momento no se informó la cantidad exacta de olivos sanjuaninos que serán trasladados ni qué productores o establecimientos de la provincia los aportarán. Lo confirmado es que tendrán un lugar destacado en la ornamentación solicitada para una de las actividades centrales de León XIV en Buenos Aires.

Por qué eligieron olivos

La elección tiene además un fuerte componente simbólico. Dentro de la tradición cristiana, el olivo está asociado con la paz, la reconciliación y la esperanza. Una de las referencias más conocidas aparece en el relato bíblico del diluvio, cuando una paloma regresa al arca de Noé con una rama de olivo como señal del comienzo de una nueva etapa.

El árbol también está directamente relacionado con la vida de Jesús por el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní, mientras que el aceite de oliva ocupa un lugar central en diferentes sacramentos de la Iglesia. Por eso, su incorporación al escenario no será únicamente decorativa sino que tendrá un significado religioso durante la celebración.

La presencia de los olivos también llevará una referencia directa a una de las actividades productivas históricas de San Juan. Así, pese a que la provincia quedó fuera del itinerario de León XIV, una parte de San Juan estará frente al Papa y los miles de fieles que participarán de la misa central en Buenos Aires.