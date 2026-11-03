San Juan bajo alerta de Zonda: qué pasará con las clases

La provincia será blanco de vientos de hasta 70 kilómetros/h.

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La provincia de San Juan atraviesa este martes 3 de noviembre de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad climática, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un alerta amarilla por la presencia de viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.

Ante este escenario de fuertes ráfagas y un marcado incremento de la temperatura, la atención de la comunidad educativa se centra en las medidas a adoptar respecto al dictado de clases en las distintas regiones alcanzadas por el fenómeno.

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN y de Protección Civil, el fenómeno meteorológico comenzó a intensificarse durante la tarde, registrando velocidades estimadas entre los 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que superan los 70 km/h en zonas de precordillera y departamentos del Gran San Juan como Calingasta, Ullum, Zonda, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Jáchal e Iglesia, además de sectores del centro provincial.

Esta situación generó una reducción en la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura —con marcas térmicas que rondan los 31°C— y condiciones de muy baja humedad relativa en el ambiente.

Frente a la emisión del alerta y el impacto de las ráfagas cálidas, las autoridades educativas provinciales monitorean de cerca la evolución del fenómeno climático hora tras hora para evaluar posibles medidas preventivas.