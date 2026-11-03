San Juan bajo alerta de Zonda: qué pasará con las clases

La provincia de San Juan atraviesa este martes 3 de noviembre de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad climática, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un alerta amarilla por la presencia de viento Zonda que afecta a gran parte del territorio provincial.
Ante este escenario de fuertes ráfagas y un marcado incremento de la temperatura, la atención de la comunidad educativa se centra en las medidas a adoptar respecto al dictado de clases en las distintas regiones alcanzadas por el fenómeno.
De acuerdo con los reportes oficiales del SMN y de Protección Civil, el fenómeno meteorológico comenzó a intensificarse durante la tarde, registrando velocidades estimadas entre los 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que superan los 70 km/h en zonas de precordillera y departamentos del Gran San Juan como Calingasta, Ullum, Zonda, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Jáchal e Iglesia, además de sectores del centro provincial.
Esta situación generó una reducción en la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura —con marcas térmicas que rondan los 31°C— y condiciones de muy baja humedad relativa en el ambiente.
Frente a la emisión del alerta y el impacto de las ráfagas cálidas, las autoridades educativas provinciales monitorean de cerca la evolución del fenómeno climático hora tras hora para evaluar posibles medidas preventivas.
Hasta el momento, las actividades escolares presenciales se desarrollan con normalidad en los establecimientos educativos.
Asimismo, las autoridades aconsejan a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación institucional ante cualquier eventualidad o directiva de última hora sobre la suspensión o continuidad de las actividades escolares en los turnos vespertino y nocturno, lapso en el cual se espera el posterior ingreso de un frente con viento Sur que modificará las condiciones atmosféricas en la región.