Pettovello aseguró que el Papa León XIV no hará comentarios sobre la política argentina

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y descartó que el pontífice tenga previsto realizar declaraciones vinculadas con la política nacional o cuestionamientos a la gestión de Javier Milei .

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“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, afirmó durante una entrevista con Radio Mitre. La funcionaria sostuvo que el viaje tendrá un sentido pastoral y cuestionó las interpretaciones que buscan vincular la llegada del líder de la Iglesia católica con las disputas políticas del país.

Pettovello aseguró que mantiene un diálogo fluido con representantes de la Iglesia argentina y del Vaticano. En ese sentido, explicó que los intercambios giran principalmente alrededor de cuestiones sociales, la protección de los sectores vulnerables y la pobreza.

Durante la entrevista, la funcionaria señaló que conversa habitualmente con integrantes del Episcopado y otras autoridades religiosas. También mencionó el vínculo con la hermana Alessandra Smerilli, a quien identificó como una interlocutora dentro del Vaticano por las áreas sociales que aborda su dicasterio.

“La verdad es que tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, aseguró. “La verdad es que tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, aseguró.

En esa línea, remarcó que las preocupaciones de la institución religiosa están relacionadas con su tarea pastoral. “La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, que tienen que ver con la protección de los vulnerables y con la pobreza”, expresó.

La ministra también cuestionó a quienes intentan interpretar la visita en clave partidaria. Consideró que hacerlo implica desconocer el funcionamiento del Vaticano y la responsabilidad que tiene el pontífice como líder religioso.

Consultada sobre posibles diferencias entre los obispos y el Gobierno nacional por la situación social, Pettovello limitó su respuesta a la gestión de su cartera. Aseguró que no existen cuestionamientos concretos sobre el trabajo de Capital Humano y destacó que el vínculo institucional es bueno.

“En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas. Pero por supuesto que ellos saben que nosotros seguimos trabajando y que la tarea no está hecha”, sostuvo.

También rechazó que la Iglesia le haya reclamado una mayor atención a las personas vulnerables y explicó que los pronunciamientos de los religiosos sobre la pobreza responden a su propia misión institucional, no necesariamente a una crítica dirigida al Ejecutivo.

Pettovello defendió la asistencia social del Gobierno

En otro tramo de la entrevista, la ministra hizo un balance de las políticas sociales que lleva adelante su cartera y aseguró que el Gobierno cubre casi la totalidad de la canasta básica de las familias que necesitan asistencia.

Según detalló, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza aproximadamente a cuatro millones de chicos. Además, mencionó la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días como parte de las herramientas utilizadas para acompañar a los hogares beneficiarios.

Pettovello destacó que la reorganización de las prestaciones permitió eliminar superposiciones entre programas y defendió el sistema de transferencias directas a las familias.

En ese sentido, volvió a cuestionar el papel que tenían las organizaciones sociales como intermediarias en la distribución de recursos. “Porque el cincuenta por ciento de la asistencia social llegaba a los intermediarios y no a la gente”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el cambio en el mecanismo de distribución permitió ampliar la cobertura sin incrementar el presupuesto destinado a esas políticas. “Con el mismo presupuesto nosotros logramos cubrir entre el noventa y cinco y el cien por ciento de la canasta básica utilizando los mismos recursos”, concluyó.

Las cifras y porcentajes mencionados corresponden a declaraciones de la ministra durante la entrevista, sin que en ese intercambio se presentara un detalle estadístico que permitiera precisar el universo total de beneficiarios.