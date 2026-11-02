El Gobierno sanjuanino ofreció un aumento salarial del 3% a los docentes para noviembre y diciembre

La propuesta contempla dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice, uno para cada mes. UDAP, UDA y AMET llevarán el ofrecimiento a las bases y el miércoles 4 de noviembre comunicarán su respuesta.

El Gobierno de San Juan abrió este lunes 2 de noviembre la tercera negociación salarial del año con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. En el primer encuentro, que marcó el inicio de una nueva instancia de discusión paritaria, la gestión provincial presentó una propuesta de actualización salarial para los dos últimos meses de 2026.

El ofrecimiento contempla un incremento del 1,5% en el valor índice para noviembre, tomando como base octubre, y otro 1,5% para diciembre, calculado sobre el valor correspondiente a noviembre. De esta manera, el Ejecutivo planteó dos subas consecutivas para cerrar el año.

De la reunión participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y los representantes de los tres sindicatos docentes.