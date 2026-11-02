    • 2 de noviembre de 2026 - 19:16

    El Gobierno sanjuanino ofreció un aumento salarial del 3% a los docentes para noviembre y diciembre

    La propuesta contempla dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice, uno para cada mes. UDAP, UDA y AMET llevarán el ofrecimiento a las bases y el miércoles 4 de noviembre comunicarán su respuesta.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan abrió este lunes 2 de noviembre la tercera negociación salarial del año con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. En el primer encuentro, que marcó el inicio de una nueva instancia de discusión paritaria, la gestión provincial presentó una propuesta de actualización salarial para los dos últimos meses de 2026.

    Leé además

    el gobierno argentino confirmo que no felicitara a lula por su victoria y crece la tension con brasil

    El gobierno argentino confirmó que no felicitará a Lula por su victoria y crece la tensión con Brasil
    Javier Milei.

    El riesgo país subió a 765 puntos tras el triunfo de Lula y complica el programa financiero del Gobierno

    El ofrecimiento contempla un incremento del 1,5% en el valor índice para noviembre, tomando como base octubre, y otro 1,5% para diciembre, calculado sobre el valor correspondiente a noviembre. De esta manera, el Ejecutivo planteó dos subas consecutivas para cerrar el año.

    De la reunión participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y los representantes de los tres sindicatos docentes.

    Tras la presentación de la propuesta oficial, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de noviembre. Ese día, los representantes de UDAP, UDA y AMET -Patricia Quiroga, Karina Navarro y Adrían Ruiz- deberán comunicar la respuesta de los gremios, luego de consultar el ofrecimiento con sus respectivas bases.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    nueva renuncia en el gobierno de milei: se fue un funcionario clave de seguridad

    Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue un funcionario clave de Seguridad

    El papa León XIV.

    El Gobierno y la Iglesia ajustaron los detalles de la visita del Papa: qué pasará con la vice Villarruel

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Daina Luna, en campaña.-

    Nació un partido municipal para pelear la intendencia de Chimbas sin la "bendición" de Gioja ni Uñac

    Por Fernando Ortiz
    Laura Alonso, integrante del PRO. 

    Una integrante del PRO cruzó a Cristina Kirchner por una posible candidatura en 2027: "Robó y está inhabilitada"

    Por Redacción Diario de Cuyo