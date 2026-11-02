El Gobierno y la Iglesia ajustaron los detalles de la visita del Papa: qué pasará con la vice Villarruel

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina , representantes del Gobierno nacional y de la Iglesia se reunieron este lunes en el Palacio San Martín para terminar de coordinar los aspectos organizativos de la visita. El encuentro estuvo centrado en la seguridad, los traslados, la comunicación y los operativos previstos para recibir a los miles de fieles que se esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

"Una carta para León XIV", la iniciativa que llevará a cabo el Correo Argentino en el marco de la visita del papa al país

La reunión fue encabezada por el canciller Pablo Quirno y contó con la participación de los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, además de los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic. También estuvieron presentes responsables de las áreas de Eventos, Liturgia y Voluntarios, que trabajan en la organización de las actividades multitudinarias.

A la salida del encuentro, Quirno explicó que se trató de la última avanzada del Vaticano antes de la llegada del Pontífice. “Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y solo estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos, muy esperanzados con esta visita”, expresó.

El funcionario descartó que exista preocupación en el Gobierno por el contenido que puedan tener los discursos del Papa, en medio de las expectativas sobre un eventual mensaje crítico hacia la gestión de Javier Milei.

“No hay absolutamente ninguna preocupación. Estamos absolutamente contentos y felices de la visita del Santo Padre. Creemos que esta es una visita que va a ser feliz a todos los argentinos. Tiene una relevancia muy importante y, en ese sentido, lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”, sostuvo.

Quirno aclaró que la agenda no sufrió modificaciones y que tampoco hubo nuevos pedidos de la Santa Sede. Según explicó, los equipos se encuentran en una etapa de ajustes finales de los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados, luego de varios meses de trabajo y dos visitas preparatorias.

Qué pasará con Victoria Villarruel durante la visita del Papa

Uno de los temas que generó debate en los últimos días fue la posible participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades protocolares junto al Papa. Incluso hubo un proyecto presentado por la oposición en el Senado para reclamar que estuvieran representados todos los sectores políticos.

Sin embargo, el asunto no fue abordado durante la reunión de este lunes. Según indicaron desde el encuentro, la convocatoria tuvo un carácter estrictamente operativo y no incluyó discusiones sobre la participación de dirigentes políticos.

Al ser consultado por las invitaciones para el acto previsto en el Palacio Libertad, Quirno aseguró que fueron convocados los gobernadores, diputados y senadores, además de la vicepresidenta. En cambio, precisó que los expresidentes todavía no están incluidos en la lista.

“Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos”, afirmó.

El canciller también señaló que el Gobierno analiza la posibilidad de realizar una transmisión institucional de los principales momentos de la visita. Aunque consideró que su relevancia no hace necesaria una cadena nacional, reconoció que se trata de una alternativa que está en evaluación.

Cómo será la agenda de León XIV en Argentina

Quirno confirmó que Javier Milei recibirá al Papa en Aeroparque y luego mantendrá una reunión privada con él en la Casa Rosada. El Presidente también participará de la misa que León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El cronograma incluye, además, visitas al Cottolengo, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, junto con celebraciones religiosas en Córdoba y Luján. Sobre la presencia de funcionarios nacionales en esas actividades, el canciller explicó que tendrán el formato habitual de la agenda organizada por el Vaticano.

Por último, Quirno se refirió al estado de salud del Pontífice y aseguró que las autoridades vaticanas ratificaron desde el comienzo que su diagnóstico y posterior intervención quirúrgica no modificarían el viaje. El Gobierno prevé aplicar las precauciones médicas habituales para una persona en recuperación, aunque no recibió pedidos extraordinarios.

Por el momento, la agenda de León XIV se mantiene sin cambios y los equipos continúan con los últimos ajustes para garantizar el desarrollo de las actividades.