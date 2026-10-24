León XIV dio un paso hacia la beatificación de Margarita Bavosi, la argentina conocida como "Luminosa"

El papa León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, una argentina conocida como “Luminosa”, que dedicó gran parte de su vida al Movimiento de los Focolares . La decisión, oficializada este sábado 24 de octubre, constituye un avance en el proceso que podría llevarla a la beatificación dentro de la Iglesia católica.

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El reconocimiento se concretó luego de que el Pontífice aprobara los decretos presentados por Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. A partir de esta resolución, Bavosi recibió el título de venerable, una distinción que reconoce que vivió las virtudes cristianas de manera heroica.

Sin embargo, todavía no fue declarada beata. Para avanzar hacia esa instancia, será necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Iglesia, que generalmente incluyen la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión.

Margarita Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, en una familia de inmigrantes italianos. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre cuando tenía apenas diez años, una pérdida que atravesó sus primeros años de vida.

Con el paso del tiempo, se recibió de licenciada en Historia y encontró su vocación en el Movimiento de los Focolares, también conocido como Obra de María. Allí comenzó su camino como laica consagrada y asumió distintas responsabilidades dentro de la organización.

En 1966 quedó al frente de la comunidad de Paraná. Cuatro años después, en 1970, fue convocada por Chiara Lubich, fundadora del movimiento, para compartir la conducción de la obra en España.

Bavosi desarrolló esa tarea durante 14 años en el país europeo, hasta que su estado de salud comenzó a deteriorarse. En 1981 aparecieron los primeros signos de una fibrosis pulmonar atípica, una enfermedad que avanzó progresivamente.

Finalmente, murió el 7 de marzo de 1985 en Albano Laziale, Italia, a los 43 años. Décadas después, el reconocimiento de sus virtudes heroicas la ubicó en una nueva etapa del camino hacia la santidad.

Los argentinos que avanzaron en el camino hacia la santidad

El caso de Margarita Bavosi se suma a otros procesos vinculados con figuras argentinas que dejaron una huella en distintos ámbitos de la sociedad y de la Iglesia.

Uno de ellos es Enrique Shaw, empresario argentino que fue declarado venerable en 2021. En diciembre de 2025, León XIV reconoció un milagro atribuido a su intercesión, lo que permitió avanzar hacia su beatificación. La ceremonia está prevista en Buenos Aires, aunque la fecha deberá ser confirmada.

Entre los argentinos que ya fueron canonizados se encuentran José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero; Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, cuya canonización se concretó en 2024.

Con el reconocimiento de las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, la Iglesia católica abre una nueva etapa en el proceso de una mujer que dedicó su vida al Movimiento de los Focolares y cuya trayectoria ahora es evaluada en el camino hacia la beatificación.