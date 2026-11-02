"Una carta para León XIV", la iniciativa que llevará a cabo el Correo Argentino en el marco de la visita del papa al país

Con el comienzo de noviembre inicia la cuenta regresiva para lo que será una visita histórica para la historia argentina. Sucede que tras casi una década el territorio nacional será sede de una visita papal. Tras haber entrado en duda la llegada de León XIV por una intervención que se dio hace semanas, finalmente se confirmó que el viaje se realizará como estaba previsto. En el marco de la visita, varias son las actividades e iniciativas que se van a llevar a cabo, entre ellas destaca una propuesta del Correo Argentino.

En San Martín abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Formación en Arte Escénico y Folklore

Conforme informaron en el sitio oficial, Correo Argentino estará llevando a cabo la campaña “Una Carta para León XIV”, habilitando la posibilidad a todos los argentinos a enviar cartas, postales y oraciones al Santo Padre de manera gratuita, sin necesidad de colocar estampillas. De esta manera, todos los fieles podrán estar un poco más cerca del papa, aprovechando su visita al país.

“Mediante esta propuesta, podrás compartir un saludo, una oración o unas palabras de bienvenida para el Papa. De esta manera, ponemos nuestra red federal al servicio de la comunidad y acercamos esta posibilidad a personas de todos los rincones de la Argentina” , señalaron desde Correo Argentino.

De acuerdo a la información oficial, para participar de la campaña las personas podrán enviar sus oraciones, palabras o lo que deseen compartir en un sobre que tendrá como destinatario: Su Santidad el Papa León XIV - Casilla de Correo N.º 4224,C1041WBQ.

En el ángulo superior derecho del sobre, deberán escribir la leyenda “Mensaje a León XIV” . Con esta aclaración, los trabajadores del correo sabrán que se trata de una carta dentro de la campaña y no cobrarán el envío.

Desde la institución sostienen que pueden sumarse escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones que tendrán la posibilidad de presentar los mensajes de sus integrantes en conjunto, en cualquiera de las sucursales del correo ubicadas en todo el país, inclusiva San Juan.

Una vez recibido todo el material, posterior al 13 de noviembre se reunirán todas las cartas en la sede central para organizar la entrega y hacerlas llegar a la Santa Sede.

“Con esta iniciativa, ponemos nuestra red al servicio de quienes quieran hacerle llegar al Papa un mensaje de bienvenida y ser parte de este acontecimiento histórico”, concluyeron desde la empresa pública estatal.

La visita del papa León XIV en Argentina

El cronograma que se conoce hasta el momento indica que el arribo del sumo pontífice será el domingo 8 de noviembre y la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.

Concluida esta actividad, será el turno de visitar la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei, en horas de la tarde.

Por su parte, el lunes 9 de noviembre (jornada que será feriado nacional), será el encuentro del Papa con el personal de servicio y huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos encabezará el primer momento musical de la visita del Papa. El intérprete oriundo de Bahía Blanca estará junto al coro de esa institución. Más tarde, en la previa y durante la misa que se llevará a cabo en el Monumento de los Españoles a las 11.30, musicalizarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes purajhei.

El martes 10 de noviembre el papa se trasladará a Córdoba para continuar con la agenda prevista. llí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre, con la visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10 está pactada una de las actividades que más fieles se espera en la convocatoria: la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá con rumbo a Perú.