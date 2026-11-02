    • 2 de noviembre de 2026 - 10:13

    En San Martín abren las inscripciones para la Escuela Municipal de Formación en Arte Escénico y Folklore

    El municipio de San Martín ofrece este espacio educativo gratuito que busca promover el desarrollo artístico, la creatividad y la cultura en la comunidad.

    Abrieron las inscripciones en la Escuela Municipal de Arte Escénico y Folclore de San Martín.

    Abrieron las inscripciones en la Escuela Municipal de Arte Escénico y Folclore de San Martín.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En un esfuerzo continuo por democratizar el acceso a las herramientas creativas y fomentar la cultura, el municipio de San Martín anunció el lanzamiento del ciclo lectivo de la Escuela Municipal de Arte Escénico y Folclore. Ya están abiertas las inscripciones para sumarse a esta institución y perfeccionar el talento.

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    La iniciativa, que se consolida año a año como un punto de encuentro y aprendizaje fundamental, busca descentralizar la formación artística y brindar contención a niños, jóvenes y adultos a través de una propuesta integral, pública y sin costo.

    La Escuela Municipal de Formación en Arte Escénico y Folklore (EMAF) inicia su período de matriculación reafirmándose como un espacio educativo gratuito destinado a promover la creatividad, la expresión corporal y la participación cultural.

    La oferta formativa está estructurada para recibir a alumnos a partir de los 6 años, adaptándose a distintos niveles de experiencia y disponibilidades horarias:

    • Canto: martes y jueves de 19 a 20.
    • Danzas Folklóricas Argentinas: jueves de 18 a 19 y de 20 a 21.
    • Artes Combinadas: sábados de 10 a 11.
    • Malambo Argentino: sábados de 11 a 12.
    • Danza Clásica y Danza Moderna: sábados de 15 a 16.

    Como pilar de la formación integral que brinda la EMAF, la currícula exige que todos los estudiantes participen activamente del módulo de Historia y Cultura. Esta materia teórica obligatoria busca conectar a los alumnos con las raíces, el contexto histórico y el valor patrimonial de las disciplinas que ejercitan en las aulas.

    Proceso de inscripción y requisitos

    Para facilitar el ingreso de los aspirantes, la comuna ha establecido un sistema mixto que combina la preinscripción digital con la validación presencial de la documentación.

    • Preinscripción virtual: Los interesados deberán completar sus datos en el formulario online disponible en https://forms.gle/hWmss8haK3tBkS3v7 o mediante el escaneo del código QR que figura en el material folletórico y publicitario institucional.
    • Confirmación presencial: Para hacer efectiva la vacante, se deberá concurrir a la Casa de la Cultura de San Martín portando una fotocopia del DNI del estudiante (y del tutor en caso de menores de edad) junto con la documentación complementaria requerida por las autoridades del establecimiento.

    Compromiso e identidad en San Martín

    Con esta apertura, el municipio de San Martín reafirma su compromiso estratégico con el fortalecimiento del acceso gratuito a la enseñanza artística. La EMAF se erige no sólo como un taller de aprendizaje técnico, sino como una verdadera incubadora de contención social e identidad territorial.

    A través de estos talleres, las autoridades locales apuntan a que los vecinos del departamento desarrollen habilidades técnicas, compartan experiencias colectivas intergeneracionales y mantengan vigentes las expresiones culturales tradicionales del departamento.

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