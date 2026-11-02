La resiliencia de Mariela Canto: convirtió el dolor de una pérdida en aprendizaje y desarrolló un proyecto gourmet único

La pérdida de su madre fue el punto de partida de una historia que, con el tiempo, se transformó en aprendizaje, creatividad y una nueva apuesta por la gastronomía. Mariela Canto encontró en la cocina una manera de transitar el duelo y, casi sin proponérselo, dio origen a Entre Raíces, un emprendimiento de mermeladas gourmet que combina frutas, especias y hierbas para ofrecer sabores poco convencionales. A tres años de su llegada al mercado, busca ampliar sus canales de venta, avanzar con nuevas propuestas que tienen a la innovación y la economía circular como protagonistas y ampliar la unidad de negocio para dar oportunidad laboral a otras personas.

Lunes caluroso en San Juan, con una máxima de 28°C y tormentas aisladas por la noche

La historia de Mariela con Entre Raíces comenzó en febrero de 2021, en plena pandemia. Lamentablemente como sucedió en distintas partes del mundo, su madre se contagió del virus y debido a una serie de complicaciones perdió la vida. En medio de la tristeza y a pocos días de comenzar una nueva vendimia en los cultivos que la familia tiene 25 de Mayo, ella decidió acompañar a su padre en las tareas de la finca y aprender más sobre la actividad familiar.

En una de esas visitas, llevó uvas tintas a su casa y tuvo una idea que cambiaría su rumbo. Conociendo la receta decidió preparar una mermelada y en medio de la elaboración se preguntó qué sucedería si le agregaba jengibre. Pasó de la idea a la acción y el resultado fue más que sorprendente. "Siempre, desde chica, hice mermeladas con mi madre. Toda la vida tuvimos cultivos de frutas en otra propiedad. Ese día traje uvas, se me ocurrió rallarle jengibre y el resultado me gustó mucho", recordó Mariela en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Por entonces, ya tenía experiencia en el rubro gastronómico, puntualmente el pastelero. Sin embargo, aquella primera combinación la llevó a explorar otras posibilidades. Comenzó a estudiar, probar ingredientes y experimentar con diferentes frutas, especias y hierbas hasta encontrar las recetas que hoy forman parte de su catálogo.

El camino de Entre Raíces se construyó a partir de la experimentación y el contacto directo con los consumidores. Mariela comenzó a participar en ferias, ofrecer degustaciones y presentar sus preparaciones para que el público conociera una propuesta diferente.

En 2023 llegó el momento de tomar una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Continuar con la pastelería o dedicarle todo su tiempo al nuevo proyecto era el dilema que se le planteaba. Eligió Entre Raíces y comenzó a trabajar para convertirlo en una actividad con proyección comercial.

Ese año contrató a una técnica para la fábrica y consiguió un espacio habilitado para elaborar sus productos. En agosto de 2023 obtuvo las habilitaciones de Salud Pública y empezó a golpear puertas, recorriendo comercios y supermercados para lograr que sus dulces llegaran a las góndolas.

Sus mermeladas destacan por mantener una elaboración artesanal de inicio a fin. El proceso es manual y las frutas se mantienen en trozos dentro de los frascos, una característica que Mariela considera parte de la identidad de la marca. A eso se suman las combinaciones de ingredientes que se apartan de las recetas tradicionales y buscan sorprender al consumidor.

Durante dos años y medio participó en la Feria Agroproductiva, un espacio que le permitió dar a conocer sus productos, realizar degustaciones y establecer vínculos con otros actores del sector. También comenzó a relacionarse con el Ministerio de Producción y, este año, tuvo la oportunidad de ingresar a la Unión Industrial de San Juan.

Sabores que buscan ir más allá de ser un acompañamiento para las tostadas

Entre Raíces cuenta actualmente con cinco variedades de mermeladas gourmet. La propuesta busca ampliar las formas de consumir estos productos y convertirlos en un ingrediente para acompañar quesos, picadas, platos dulces y salados.

Una de las combinaciones que más sorprende es la de mandarina y zanahoria, que incorpora anís estrella y pimienta de Jamaica. El resultado, explicó Mariela, es un dulce de perfil ácido, suave y fresco, con un aroma particular que la convierte en una opción para acompañar quesos y una copa de vino.

Otra de las variedades es la mermelada de tomate, que parte de una preparación tradicional, pero incorpora clavo de olor, pimienta negra y un toque de licor de anís al final de la cocción. Según explicó, el alcohol se evapora durante el proceso y deja un resultado con un sabor diferente. La de frutilla, por su parte, combina lavanda y pimienta rosa, una mezcla pensada para acompañar tanto preparaciones dulces como platos salados.

Aunque algunas recetas llaman más la atención por sus ingredientes, Mariela aseguró que todas tienen buena aceptación y que las ventas se distribuyen entre las distintas variedades. Su intención es que el producto no quede limitado al desayuno o la merienda, sino que encuentre un lugar en la cocina gourmet.

El desafío de crecer y llegar a nuevos mercados

Con tres años en el mercado, Entre Raíces comenzó a ampliar su alcance comercial. Mariela dejó de participar en la mayoría de las ferias destinadas a emprendedores y prioriza aquellas vinculadas al Ministerio de Producción, mientras concentra sus esfuerzos en las ventas a empresas y en la inserción de sus productos en nuevos canales.

Actualmente, sus mermeladas llegan a Córdoba y Buenos Aires a través de otras empresas, y también están presentes en Mercado Libre mediante esos intermediarios. El objetivo es continuar ampliando la distribución y consolidar una estructura de negocio que le permita crecer.

"Hemos dado el paso para tener una mirada de empresa. Mi idea es crecer y poder insertar mi producto en distintos escenarios", afirmó.

Entre sus próximos proyectos está el desarrollo de una línea de mermeladas sin azúcar, con la que busca ampliar las alternativas disponibles para los consumidores. La iniciativa forma parte de una etapa en la que pretende diversificar la oferta sin perder la identidad de la marca.

Dónde encontrar las mermeladas gourmet de Mariela Canto

Las mermeladas artesanales Entre Raíces se pueden encontrar en distintas góndolas de supermercados y comercios dedicados a la venta de productos gourmet y regionales. También se poder visitar el perfil de Instagram del emprendimiento de Mariela @entreraices.sj, donde se suben con frecuencia novedades en torno a distintas actividades y eventos en dónde estará presente el proyecto.

Por esa misma vía se pueden comunicar con Mariela para realizar encargues o establecer contacto para la comercialización del producto.